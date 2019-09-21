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21.09.2019 12:32
Рубрика: В мире

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019"

Текст: Юрий Сизов
С третьей попытки, но зато выступая под первым номером, покорила зрителей и жюри в финале национального отбора на детское "Евровидение-2019" минская исполнительница Елизавета Мисникова.

На конкурсе, который в конце ноября заявлен в польском городе Гливице, сообщает БЕЛТА, Беларусь будет представлять эта очаровательная вокалистка, получив десять баллов от зрителей и столько же от жюри за исполнение песни "Пепельный".

Фото: iStock
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Победитель +национального отбора призналась журналистам, что участие в международном конкурсе было ее давней мечтой. "Я участвовала в отборе три раза, но до сих пор не попадала в десятку". Кстати, ее голос и пластика движений восхитили и музыкальных критиков, которые, правда, не забывают уточнить, что Елизавета, проявив целеустремленность и творческий азарт, в буквальном смысле вскочила в последний вагон: ведь в этом году ей уже исполнилось 14 лет.

Первые уроки вокала для ученицы столичной гимназии № 56 стали миром волшебного увлечения еще в пять лет. А сейчас она занимается в музыкальной школе и вокальной студии Studioplay, в которой готовились и бывшие конкурсанты "Евровидения" Даниэль Ястремский, Хелена Мерааи и Руслан Асланов.

Занятия по вокалу, хореография и музыкальная школа, поделилась после выступления Лиза, конечно, отнимают много времени и сил. "Но всегда стараюсь найти время на путешествия, иностранные языки, математику и вечера с мамой", - описывает она свои интересы.

Елизавета призналась, что для нее самые главные болельщики - родители и ее команда. Именно они помогли ей победить. "Впереди меня ждут занятия в школе и, конечно, подготовка к выступлению в Польше, где мне выпала честь представить страну", - с волнением говорит Лиза. А вот что касается песни, то, возможно, к финалу "она еще претерпит определенные изменения".

За путевку на детское "Евровидение", в котором РБ участвует с 2003 года, соревновались в этом году исключительно девочки, обратило внимание агентство. Вместе с Елизаветой в гала-концерте выступили: Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева и Мария Ермакова.

Фото: iStock
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Как уже сообщал "СОЮЗ", в прошлом году республика уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Остается добавить, что по количеству побед среди стран- участниц детского вокального триумфа пока лидирует Грузия, представители которой трижды завоевывали на нем первое место. Беларусь делит с Россией и Мальтой второе место.

В мире экс-СССР Беларусь "Евровидение"-2019
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