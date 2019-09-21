Игорь Петренко сыграет главную роль в премьере Малого театра

Мало кто сегодня знает или уже помнит, что популярный киноактер Игорь Петренко ("Водитель для Веры", "Герой нашего времени", "Тарас Бульба") начинал как стажер Малого театра, в самом начале двухтысячных годов выходя на старейшую сцену еще студентом - в танцевальной массовке мюзикла "Свадьба Кречинского".

За актерской "студенческой практикой" последовала роль Маркуса в исторической драме Стриндберга "Король Густав Васа", и далее, после окончания курса Виктора Коршунова и зачисления в труппу Малого - роль принца в "Снежной королеве" и вводы в спектакли "Царь Фёдор Иоаннович" и "Князь Серебряный" по Алексею Толстому и "Лесу" Островского.

А потом был пятнадцатилетний театральный перерыв, после которого Игорь Петренко вернулся в Малый театр уже в новом статусе. "Малый изменил мою жизнь. Сейчас я в расцвете творческих сил и считаю, что могу принести театру больше пользы, - говорил актер. - Я отношусь к театру как к фундаменту, который просто необходим. Это дом, возможность работать с серьёзным материалом".

За два последних года в театре Игорь Петренко сыграл в пушкинской "Метели" отставного полковника Бурмина - человека многое пережившего и переосмыслившего; и острохарактерную роль старшего сына Вольфганга в драме Гауптмана "Перед заходом солнца".

Завтра (22 сентября) ему предстоит, пожалуй, самая ответственная за его творческую биографию театральная премьера. В гоголевских "Игроках" Игорь Петренко выйдет главным героем Ихаревым. Спектакль готовят режиссёр Владимир Драгунов и художник Станислав Бенедиктов. Апофеоз игры будет разворачиваться под музыку Шнитке. В ролях - Валерий Афанасьев, Глеб Подгородинский, Василий Зотов, Михаил Фоменко, Станислав Сошников, Максим Филатов, Александр Наумов, Алексей Дубровский.

Единственную женскую роль в этой карточной истории - Аделаиды Ивановны - исполнит Наталья Калинина.