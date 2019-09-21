Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла

Специалисты Института поиска и исследования Библии (BASE) сообщили о находке якорей, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла. Судно потерпело крушение в районе Мальты в 60-м году нашей эры, утверждает христианская традиция.

Интересен путь, которым археологи двигались к своей находке. Они отталкивались от новозаветной книги "Деяния святых апостолов": ее характеризует обилие географических деталей и исторических подробностей, которые находят подтверждение в других источниках.

В частности, на место поисков их натолкнул 39 стих 27 главы книги: "Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем".

Ученые предположили, что опытные моряки, которых на корабле было большинство, не узнали указанное место на Мальте. "Это важный ключ к разгадке тайны места кораблекрушения. Он исключает подавляющее большинство мест, которые ранее рассматривались в качестве возможных вариантов", - пишут они.

Дело в том, что во времена апостола Павла Мальта была весьма востребованным для мореходства пунктом. Но единственным заливом, подходящим для больших судов, был залив Валлетта, расположенный на восточном побережье. Сейчас там располагается столица республики Мальта. Если бы моряки были неподалеку от Валлетты, они бы узнали место.

Проанализировав предполагаемый путь корабля, который вез апостола Павла, и исследовав всю береговую линию, ученые пришли к выводу, что единственным местом, совпадающим с библейским описанием, остается южная сторона. И только один залив - бухта святого Томаса - в точности соответствовал тому, что сказано в тексте.

В "Деяниях" говорится, что моряки сбросили четыре якоря, но судно все равно село на мель и было разбито волнами. Специалисты BASE сообщили, что подводники нашли в этом месте четыре якоря в римском стиле на глубине 27 метров. Однако за годы, прошедшие с момента находки, два из них были переплавлены, а третий утерян. Четвертый якорь был бережно сохранен семьей уже покойного подводника.

Специалисты по археологии из Университета Мальты подтвердили, что данный якорь - типично римское изделие, относящееся к 1 веку нашей эры. Однако теоретически он мог бы использоваться и во втором, и в третьем веке. Так что принадлежность этого якоря к судну, перевозившему апостола Павла, ученым только предстоит подтвердить или опровергнуть.