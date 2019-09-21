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Рубрика: В мире

Крупнейшая в истории акция по защите климата прошла в Нью-Йорке

Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON

В крупнейшем мегаполисе США прошла акция сторонников борьбы с климатическими изменениями. На улицы Нью-Йорка вышли десятки тысяч человек.

Фото: closethecampsnyc / Instagram
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"Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим кризисом. Нужно заниматься этим сейчас, иначе потом будет поздно", - заявила шестнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг. Девушка прибыла в Нью-Йорк в конце августа. Для того, чтобы пересечь Атлантический океан, она использовала экологически чистый вид транспорта - спортивную яхту Malizia II. Путешествие под парусами заняло около месяца.

Ранее Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира, напоминает ТАСС. В понедельник, 23 сентября, в ООН открывается Саммит по мерам в области изменения климата.

В мире США Международные организации ООН Климат на Земле
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