МИД Украины опровергает информацию СМИ о давлении Трампа на Зеленского

Глава МИД Украины Вадим Пристайко опроверг якобы оказанное президентом США Дональдом Трампом давление на президента Владимира Зеленского во время разговора по телефону, который состоялся в июле, сообщает телеканал Hromadske.

По словам Пристайко, он знает содержание разговора, однако "никакого давления не было". Беседа была дружеской, она касалась многих тем, на которые надо было дать "довольно серьезные ответы".

Между тем газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что в ходе телефонного разговора Трамп несколько раз требовал от Зеленского инициировать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера, входившего в совет директоров крупнейшей украинской частной газовой компании Burisma Holdings. При этом президент США рекомендовал украинскому коллеге тесно работать по этому вопросу с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

Напомним, в США проходят праймериз в рядах Демократической партии. Серьезные шансы стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года сохраняет как раз экс-президент США Джо Байден.