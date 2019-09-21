Микки Рурк заявил, что его не сняли в "Ирландце" из-за вражды с Де Ниро

Знаменитый американский актер Микки Рурк сделал неожиданное признание, выступая в итальянском телешоу Live - Non É La D'Urso. Он сказал, что не получил роль в самой ожидаемой ленте года, фильме Мартина Скорсезе "Ирландец" из-за вражды с давним приятелем и любимчиком режиссера Робертом Де Ниро. Как сообщает The Independent, со ссылкой на слова Рурка, Де Ниро, игравший в фильме главную роль, фактически выдвинул ультиматум режиссеру, с которым он работает более 40 лет.

Рурк дал понять, что 76-летний Скорсезе хотел встретиться с ним для обсуждения роли в фильме с Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтелем и Робертом Де Ниро. Это было для актера пределом мечтаний с учетом его ирландских корней. Однако, встреча так и не состоялась, а вскоре один из актеров сказал менеджеру Рурка, что этого не произойдет, потому что Де Ниро отказался работать с Рурком. Как предположили критики, вражда уходит корнями в 1980-е годы, когда Де Ниро и Рурк снимались в фильме "Сердце ангела". Рурк сказал, что он смотрел на Де Ниро восхищенными глазами, однако вся симпатия к этому человеку рухнула в одночасье, когда Де Ниро подошел к нему на съемочной площадке и сказал: "Думаю, будет лучше, если мы не будем разговаривать друг с другом".

Впрочем, многие актеры и режиссеры ссылались на то, что с Микки Рурком, бывшим профессиональным боксером, который в свое время угодил в серию скандалов, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, крайне тяжело работать вместе на съемочной площадке. "В детстве детства у меня не было. Второе детство наступило, когда я получил первый большой гонорар. Гулянка затянулась на десять лет - я пил, пил, пил, не слезая с любимого мотоцикла. И мотал заработанные деньги на штат ассистентов, телохранителей, бухгалтеров и парикмахеров", - признавался Рурк, которому, тем не менее, удалось вернуться в Голливуд.

Режиссер "Сердца Ангела" Алан Паркер даже назвал съемку в то время "кошмаром" и сказал, что Рурк "очень опасен на съемочной площадке, потому что вы никогда не знаете, что он собирается делать". Очевидно, это вывело из себя голливудскую звезду: Де Ниро также известен своей прямолинейностью и упертостью, а также тем, что часто говорит напрямую все, о чем думает. В частности, в прошлом году он обрушился со сцены одной из киноцеремоний с нецензурной бранью в адрес президента Дональда Трампа. В "Ирландце" 76-летний актер играет роль знаменитого киллера Фрэнке Ширане по прозвищу "Ирландец", убившего двадцать пять мафиози, в том числе знаменитого Джимми Хоффу.

Микки Рурк, который является лауреатом премий Золотой глобус и BAFTA, известен по ролям в фильмах "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея", "Сердце ангела", "Железный человек 2", "Неудержимые", "Город грехов 2" и других. Вершиной его актерского мастерства критики расценивают работу в ленте "Рестлер", за которую он был номинирован на премию "Оскар". К слову, в 2009 году на фестивале Рестлмания XXV Рурк победил чемпиона мира по рестлингу Криса Джерико. Легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола говорил, что Микки Рурк является "выдающимся актёром, в личности и таланте которого есть некий магнетизм, тайна". В 2015 году актер перенёс серьезную пластическую операцию, которая сильно изменила его внешность.