Минюсту выделили дополнительные средства на зарплаты сотрудникам

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 600 миллионов рублей Министерству юстиции. Дополнительные средства пойдут на увеличение оплаты труда работников министерства в 2019 году, обслуживание специального криминалистического оборудования, а также на содержание ведомственных объектов недвижимости. О решении кабинета министров в субботу сообщается на сайте российского правительства.

Согласно проекту правительственного распоряжения, Минюсту будут выделены бюджетные средства в размере 600.927,5 тысячи рублей. "Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в первом полугодии 2019 года на 1,9% увеличилась номинальная среднемесячная зарплата в стране, составив 46 210 рублей.