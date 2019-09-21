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21.09.2019 07:22
Рубрика: В мире

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки. Статью, в которой описываются все плюсы и минусы пребывания в чужой стране, опубликовал портал Ostexperte.

Фото: iStock
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Начнем с плюсов. Автор был приятно удивлен техническим прогрессом. Он не ожидал, что даже в горном селе на Кавказе сможет выйти в интернет и устроить сеанс видеосвязи с Родиной.

"При этом в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет", - говорится в отчете. Кроме того, в парках в центре Москвы, а также в метро есть бесплатный Wi-Fi.

"Интернет в России гораздо стабильнее, чем принято считать за границей", - признается Доминик.

Но есть и минусы. Например, даже в столице далеко не все люди знают английский. "Поход в супермаркет становится настоящим стрессом", - жалуется немецкий журналист. По наблюдениям Калуса, россияне не любят улыбаться просто так, без причины.

В мире Европа Германия Общество
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