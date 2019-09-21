Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки. Статью, в которой описываются все плюсы и минусы пребывания в чужой стране, опубликовал портал Ostexperte.

Начнем с плюсов. Автор был приятно удивлен техническим прогрессом. Он не ожидал, что даже в горном селе на Кавказе сможет выйти в интернет и устроить сеанс видеосвязи с Родиной.

"При этом в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет", - говорится в отчете. Кроме того, в парках в центре Москвы, а также в метро есть бесплатный Wi-Fi.

"Интернет в России гораздо стабильнее, чем принято считать за границей", - признается Доминик.

Но есть и минусы. Например, даже в столице далеко не все люди знают английский. "Поход в супермаркет становится настоящим стрессом", - жалуется немецкий журналист. По наблюдениям Калуса, россияне не любят улыбаться просто так, без причины.