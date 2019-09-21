Посол РФ: Нужно укреплять межнациональное доверие в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине (БиГ) отмечается падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам, что не может не беспокоить Россию как государство-гарант мирного соглашения, положившего конец конфликту в этой балканской стране в 1995 году. При этом линия Москвы на Балканах и в БиГ продиктована исключительно стремлением развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со всеми легитимными политическими силами, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона. Такую позицию в интервью изданию "Глас Српске" высказал посол РФ в Сараево Петр Иванцов.

"После всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине прошел год, победители известны, но до сих пор нет ни Совета министров, ни Правительства в Федерации, - отметил высокопоставленный дипломат. - Беспокоит меня и заметное падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам. Это явно расходится с логикой мирного соглашения, предусматривающего диалог, компромисс и консенсус трех народов как основу основ функционирования БиГ. Хотелось бы, конечно, видеть новый Совмин как можно скорее. К сожалению, данная тема обусловлена искусственно внесенными проблемами. Складывается впечатление, что ряд внутрибоснийских и внешних сил просто-напросто заинтересованы в сохранении текущего статус-кво, их устраивает действующий состав Совмина, а новая конфигурация представляется некомфортной. Отсюда и искусственные требования. Не в них дело".

В этой связи посол прокомментировал и ситуацию вокруг Ежегодной национальной программы (ЕНП), направление которой в Брюссель позволило бы Западу активировать План действий по членству в НАТО для БиГ, против чего категорически выступают сербы.

"Ситуация с Ежегодной национальной программой фактически завела диалог между политическими сторонами в тупик, привела к срыву достигнутых в августе договоренностей, которые выглядели вполне рабочим вариантом налаживания взаимодействия и конечного формирования Совмина, - констатировал он.- Напомню, что мы изначально призывали сосредоточиться на объединительной повестке, а принципиальные разногласия по таким вопросам, как ЕНП, оставить будущим институтам власти, которые бы уже рассматривали их в рамках существующих процедур, в соответствии с законами БиГ и ее международными обязательствами. Мне кажется, что это вполне логичный подход. Любопытно, однако, что за подобную точку зрения меня уже успели обвинить во вмешательстве во внутренние дела. Хотя по сути, если сравнивать мои слова с заявлениями того же спецпредставителя Госсекретаря США Мэтью Палмера, то у меня звучит скорее здравый смысл, а не политическая позиция, тогда как американские коллеги прямо говорят, что БиГ должна стать членом НАТО и открыто настаивают на направлении ЕНП в Брюссель".

Внимание было уделено и Декларации Партии демократического действия (ПДД) Бакира Изетбеговича, принятой 14 сентября съездом данного крупнейшего бошняцкого политобъединения, определившей его политические приоритеты. Согласно ей, первостепенной и долгосрочной целью ПДД обозначено принятие конституции, в которой БиГ получила бы название Республика Босния и Герцеговина и три уровня власти (государственный, региональный и местный) с административным центром в Сараево (в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями 1995 года Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов, состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской - прим. "РГ").

"На мой взгляд, какой-либо практической необходимости в ревизии дейтонской конституции, что предусматривает Декларация съезда ПДД, нет, - заявил Петр Иванцов. - Конституция БиГ уже содержит полноценный набор принципов, которые регулируют отношения внутри БиГ, предусматривает механизмы защиты интересов трех государствообразующих народов и двух энтитетов. Ломать эту схему нельзя, она пусть и непростая, но абсолютно рабочая. Нужно лишь последовательно ею руководствоваться. Очевидно, что инициативы конституционной реформы, предлагаемые ПДД, идут вразрез фундаментальным принципам Дейтона, чреваты разрушением системы этнического баланса, что может иметь весьма опасные последствия. Нет ничего удивительного в том, что два других государствообразующих народа видят в этом угрозу своему положению в стране. Представляя здесь государство-гарант мирного соглашения, должен выразить особую обеспокоенность безответственным и неконструктивным, на мой взгляд, характером содержащихся в Декларации соображений по конституционной реформе. Любые предложения подобного свойства должны быть предметом консультаций представителей всех трех народов, а не односторонним вбрасыванием откровенно провокационных идей. Необходимо работать над укреплением межнационального доверия в стране, а не заниматься обострением отношений".

По мнению посла, комментарий со стороны Аппарата Высокого представителя по поводу Декларации ПДД должен был быть значительно более сфокусирован и дать конкретную оценку соответствия конституционных инициатив положениям и принципам мирного соглашения и конституции БиГ.

"Этого, к сожалению, не произошло, Аппарат сначала решил ограничиться безадресным цитированием неких документов от имени Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения (РК СВМС), а затем акцентировал тему территориальной целостности БиГ, - резюмировал Петр Иванцов. - Не разделяю такой подход. Вещи нужно называть своими именами: Декларация не соответствует Дейтону как в плане претензий на изменение территориально-административного устройства БиГ, так и ущемление основополагающих принципов равноправия трех государствообразующих народов и широких полномочий энтитетов. Не могу при этом не обратить внимание на тональность и скорость комментариев со стороны АВП в случае, если речь идет о чем-то, что исходит со стороны Республики Сербской. Они мгновенны и весьма жестки, кстати, без достаточных на то оснований".

Дипломат не обошел стороной и тему о том, что Россия якобы пытается через Республику Сербскую реализовать свое влияние на Балканах.

"Действительно, подобные вбросы слышим все чаще, - сказал посол. - Я обратил внимание, что в последнее время в контексте "негативного влияния на Балканах" нас упоминают наряду с Китаем. И, как правило, подобные тезисы распространяют одни и те же "центры силы". Однако они используют избитые "аргументы", откровенно надуманные и не имеющие ничего общего с реальностью. Повторюсь, наша линия на Балканах и в БиГ продиктована исключительно ответственным стремлением развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со всеми легитимными политическими силами, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона. Критериями "влияния" мы не оперируем".