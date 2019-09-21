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21.09.2019 09:59
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Психологи выяснили, как и о чем конфликтуют счастливые пары

Текст: Наталья Панасенко
С какими проблемами сталкиваются счастливые пары, как и о чем они спорят и с какими потерями они выходят из семейных конфликтов - ответы на эти вопросы искали психологи из университета штата Теннеси (США).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профессиональный интерес Эми Рауэр и ее коллег заключался в том, чтобы выяснить, почему одни браки длятся десятилетиями, а другие распадаются спустя несколько лет после свадьбы. Но, пожалуй, более всего исследователей интересовало, как счастливые пары справляются с конфликтами.

Участниками исследования стали две группы пар. В первой было 57 пар среднего возраста, которые состояли в браке в среднем 9 лет. Во второй - 64 пары, чей семейный стаж в среднем насчитывал 42 года.

Фото: REUTERS
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Психологи спросили супругов из обеих групп, какие темы они считают наиболее проблемными в отношениях и как часто они их обсуждают. Кроме того, ученые наблюдали в течение нескольких сеансов, как пары обсуждают наиболее спорные вопросы.

Для обеих групп самыми проблемными оказались такие темы, как интимная близость, домашнее хозяйство, общение с партнером, денежные вопросы, досуг. Ревность, вопросы религии, отношения с родственниками, как оказалось, были наименее важными для счастливых пар.

Ученые отметили любопытный факт: счастливые супруги, обсуждая семейные вопросы, концентрировались на тех проблемах, для которых существуют конкретные решения - например, о распределении домашних обязанностей или организации совместного досуга. "Счастливые пары склонны вступать в конфликт с подходом, основанным на решении, и это отражено в темах, которые они обсуждают", - говорит Рауэр.

Фото: iStock
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По мнению психологов, эта стратегия и есть основа для счастливых отношений. "Если партнеры продолжают концентрироваться на постоянных и трудных проблемах, то, в конце концов, это может подорвать отношения", - считает Рауэр. В результате постоянных бесплодных дискуссий, полагают психологи, усиливаются негативные эмоции, такие как разочарование друг в друге и агрессия.

Напротив, совместное решение проблемы укрепляет отношения. "Если пары чувствуют, что они могут совместно справиться с трудностями, это дает им уверенность при решении более сложных проблем. Умение проводить грань между вопросами, которые необходимо срочно решить, от тех, которые можно оставить на потом, может стать одним из ключей к долгим и успешным отношениям", - заключает Рауэр.

Общество Соцсфера Социология Общество Семья и дети
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