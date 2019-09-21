Путин поздравил руководство Армении с национальным праздником

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин подчеркнул дружественный, союзнический характер двусторонних отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения.

Российский лидер уверен в развитии плодотворного сотрудничества в самых разных сферах, а также в расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов "в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе".