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21.09.2019 15:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Последний спектакль Эймунтаса Някрошюса покажут в Москве

Текст: Варвара Карпеева
Фото: Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI" Фото: Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI"
Фото: Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI"

Постановку Клайпедского драматического театра "Сукины дети" привезут в Москву. Это последний литовский спектакль Эймунтаса Някрошюса и единственный, выпущенный всемирно известным режиссером, в Клайпеде. Премьера состоялась в феврале 2018 года, а в ноябре 2018-го, за день до своего шестьдесят шестого дня рождения, театрального гения, Эймунтаса Някрошюса, не стало.

Фото: Jazz & Jazz
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"Первые гастроли без великого мастера. Его нет, но он есть. Весь спектакль - он. Он - Эймунтас Някрошюс, - отозвался литовский художник и писатель Леонардас Гутаускас. - Его "Сукины дети" - это жестокое чудо, сотканное из золотого света и черных нитей подземелья… Год без гения. Спектакль стал последней работой режиссёра. Про смерть и любовь, любовь и смерть - в истории, сказаниях, Священном Писании. В тонких гранях оголённых чувств. В театральной метафоричности. Впрочем, это тот случай, когда вовсе не важно - о чём. Важно - кто. Эймунтас Някрошюс в спектакле о реальности и запределье".

Инсценировку собственного романа для театра написал Саулюс Шальтянис, с кем раньше Някрошюс активно сотрудничал. Действие происходит в XVIII веке в юго-западной части Литвы, находящейся под властью Пруссии. Рассказывает роман - в том числе - об эпохе первого национального поэта Кристионаса Донелайтиса, о времени становления литовской письменной культуры.

Соавторами Някрошюса стали композитор Антанас Ясенка, сценограф и художник по свету Марюс Някрошюс и художник по костюмам Надежда Гультяева. Одну из главных партий в "Сукиных детях" играет Дарюс Мешкаускас - актер, запомнившийся по ролям в спектаклях Оскараса Коршуноваса (Гамлет в "Гамлете", Барон в "На дне", Сорин в "Чайке").

"Сукины дети" называли самой выдающейся премьерой Литвы 2018 года. Московские показы состоятся 15 и 16 октября на основной сцене Театра им. Вл. Маяковского. Организуют гастроли международное театральное агентство "Арт-Партнер ХХI" и продюсер Леонид Роберман.

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