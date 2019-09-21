"Тамбов" одержал волевую победу над "Ростовом"

ФК "Тамбов", занимавший перед 10-м туром РПЛ последнее место в турнирной таблице, достаточно неожиданно обыграл идущий в лидирующей группе "Ростов" со счетом 2:1 и как минимум на сутки покинул зону вылета. Голы забили Георгий Мелкадзе (2) у хозяев и Эльдор Шомуродов у гостей.

Примечательно, что хозяевам еще и пришлось отыгрываться после того, как ростовчане открыли счет в середине первого тайма. Шомуродов забил свой восьмой гол и оторвался в бомбардирской гонке от самарца Александра Соболева, на счету которого семь мячей. Поначалу "Тамбову" не очень везло в атаке, если вспомнить, что первую попытку с 11-метрового Михаил Костюков запорол, отправив мяч выше ворот.

Но, выйдя вперед на 61-й минуте, хозяева заметно успокоились и решили не упускать намечавшуюся вторую в этом сезоне победу. Сладость победы не омрачили даже две желтые карточки, полученные Шелией и Тетрашвили под занавес матча.

В итоге хозяева набрали 8 очков и временно переместились из зоны вылеты в зону стыковых игр, а ростовчане с 20 очками пока остаются на третьей строчке таблицы, но уже завтра их могут догнать ЦСКА и Локомотив.