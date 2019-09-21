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21.09.2019 20:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В 19 регионах России прошли "Цифровые забеги"

Текст: Анна Скрипка (Курск) , Елена Шулепова (Калуга)
На старт "Цифрового забега" сегодня вышли в 19 российских городах - столицах регионов, которые с 14 октября перейдут на цифровое телевещание.

Во многих из них даже дистанцию наметили ровно в 5040 метров: как раз столько башен, построенных Российской телевизионной и радиовещательной сетью, обеспечат переход к качественному приему цифрового сигнала. В Курской области располагаются 18 из них.

Фото: Максим Коротченко/ РГ
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Центральные улицы в Курске из оживленных транспортных артерий превратились в одну большую беговую дорожку. Участие в "Цифровом забеге" принимали и студенты. Большинство - будущие инженеры. В Юго-Западном государственном университете, где они как раз и получают "цифровую" профессию, физкультуре уделяют не последнее внимание.

- Мы бежим, потому что любим бегать, - признались друзья Егор и Кирилл. - Рады ли мы переходу на цифровое вещание? Конечно! Может, нам и не так важна качественная картинка на экране телевизора, а вот нашим бабушкам - это просто как подарок. И не надо ни кабель вести, ни платить потом за телевидение. Каналов же станет больше. Так что, конечно, мы поддерживаем это!

Оба признались, что уже позаботились о приставках для близких. Приобрели, но не всем настроили. Впрочем, время еще есть: 14 октября без телевидения в регионе не останется ни один дом.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Уже после финиша, отдышавшись, участники спешили сделать селфи. "Цифровое" поколение не теряло момент, пока осеннее солнце балует хорошим светом. Конечно, теперь этими фото пестрят ленты в соцсетях с хештегами: "Мы сделали это! Вперед к цифре!"

Всего 14 октября на "цифру" перейдет 21 регион. В одном из них "цифровой пробег пройдет в октябре. А еще в одном, в Калужской области, он уже случился, еще 15 сентября. На стадионе "Арена-Анненки" на старт вышли больше сотни человек. В первых рядах в поддержку "цифры" бежал глава министерства цифрового развития региона Александр Архангельский, а городской голова Дмитрий Разумовский пришел на стадион с сыном. В забеге участвовали представители калужского филиала "Почты России", студенты калужских вузов и просто калужане, предпочитающие вести здоровый образ жизни.

На финише министр цифрового развития призвал всех присутствующих перевести телевизоры на цифру самим и помочь сделать это пожилым родственникам, соседям и знакомым. К настоящему времени на территории области построена сеть цифрового телевещания, обеспечивающая переход на "цифру" 99,6 процентов населения. А мэр к реплике о наступлении цифрового будущего неожиданно добавил: "Но самое главное даже не это. Этот "Цифровой забег" помогает нам не забывать о том, что главное для человека - это личные контакты, встречи, общение, а цифра - это лишь инструмент".

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск ЦФО Калужская область Калуга Переход на цифровое телевидение
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