В 19 регионах России прошли "Цифровые забеги"

На старт "Цифрового забега" сегодня вышли в 19 российских городах - столицах регионов, которые с 14 октября перейдут на цифровое телевещание.

Во многих из них даже дистанцию наметили ровно в 5040 метров: как раз столько башен, построенных Российской телевизионной и радиовещательной сетью, обеспечат переход к качественному приему цифрового сигнала. В Курской области располагаются 18 из них.

Центральные улицы в Курске из оживленных транспортных артерий превратились в одну большую беговую дорожку. Участие в "Цифровом забеге" принимали и студенты. Большинство - будущие инженеры. В Юго-Западном государственном университете, где они как раз и получают "цифровую" профессию, физкультуре уделяют не последнее внимание.

- Мы бежим, потому что любим бегать, - признались друзья Егор и Кирилл. - Рады ли мы переходу на цифровое вещание? Конечно! Может, нам и не так важна качественная картинка на экране телевизора, а вот нашим бабушкам - это просто как подарок. И не надо ни кабель вести, ни платить потом за телевидение. Каналов же станет больше. Так что, конечно, мы поддерживаем это!

Оба признались, что уже позаботились о приставках для близких. Приобрели, но не всем настроили. Впрочем, время еще есть: 14 октября без телевидения в регионе не останется ни один дом.

Уже после финиша, отдышавшись, участники спешили сделать селфи. "Цифровое" поколение не теряло момент, пока осеннее солнце балует хорошим светом. Конечно, теперь этими фото пестрят ленты в соцсетях с хештегами: "Мы сделали это! Вперед к цифре!"

Всего 14 октября на "цифру" перейдет 21 регион. В одном из них "цифровой пробег пройдет в октябре. А еще в одном, в Калужской области, он уже случился, еще 15 сентября. На стадионе "Арена-Анненки" на старт вышли больше сотни человек. В первых рядах в поддержку "цифры" бежал глава министерства цифрового развития региона Александр Архангельский, а городской голова Дмитрий Разумовский пришел на стадион с сыном. В забеге участвовали представители калужского филиала "Почты России", студенты калужских вузов и просто калужане, предпочитающие вести здоровый образ жизни.

На финише министр цифрового развития призвал всех присутствующих перевести телевизоры на цифру самим и помочь сделать это пожилым родственникам, соседям и знакомым. К настоящему времени на территории области построена сеть цифрового телевещания, обеспечивающая переход на "цифру" 99,6 процентов населения. А мэр к реплике о наступлении цифрового будущего неожиданно добавил: "Но самое главное даже не это. Этот "Цифровой забег" помогает нам не забывать о том, что главное для человека - это личные контакты, встречи, общение, а цифра - это лишь инструмент".