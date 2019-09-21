В Москве 1 октября стартует осенняя призывная кампания

Осенняя призывная кампания начнётся в Москве 1 октября. Для ее мониторинга в этот же день на сборном пункте города на дежурство заступят специалисты "горячей линии" - горожане смогут задать вопросы по номеру 8 (495) 679-19-26.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правительство столицы. Особое внимание во время кампании будут уделять соблюдению прав призывников и рассмотрению обращений, связанных с возможными фактами коррупции.

Перед председателями призывных комиссий и военными комиссарами поставлена задача не допускать необоснованного призыва молодых людей на военную службу, подчеркнули в мэрии.

В конце октября в воинских частях Московского территориального гарнизона пройдет День призывника.