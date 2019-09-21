"Цифровой забег" прошел в Забайкалье

Забайкальский край первым среди 19 регионов-участников "Цифрового забега" начал сегодня акцию, посвященную переходу на цифровое телевидение. Об этом сообщили в краевом министерстве энергетики, ЖКХ, цифровизации и связи.

- 14 октября на всей территории региона будет запущено вещание 20 федеральных телеканалов в цифровом формате, - напомнила заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Алена Невидимова. - И во всех уголках края появится возможность смотреть любимые программы в хорошем качестве. Даже там, где ранее можно было смотреть от одного до четырех телеканалов с помехами.

"Цифровой забег" в Забайкалье состоялся в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации". Старт мероприятию дали в селе Улеты. Среди участников - бегуны-любители, спортсмены, руководители региональных ведомств, волонтеры и дети.

Дистанция забега определена в 5040 метров, что олицетворяет число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания по всей стране. В Забайкальском крае таких вышек 265.

После награждения участников кросса состоялся фестиваль красок. Облака разноцветной пудры стали символами качества и красочности цифровой картинки.

Накануне в поселке Агинское цифровое телевидение было презентовано главам сельских поселений Агинского, Дульдургинского и Могойтуйского районов.

- Для обеспечения телевизионным вещанием жителей тех населенных пунктов, которые оказались вне зоны охвата "цифрой", будут использоваться альтернативные способы доставки телесигнала - в частности, спутниковое телевизионное вещание. Домохозяйства, расположенные в таких населенных пунктах смогут приобрести спутниковое приемное оборудование на льготных условиях и получить возможность смотреть 20 телеканалов бесплатно. Механизм предоставления льгот в настоящее время разрабатывается, - пояснил заместитель министра территориального развития Забайкальского края Дмитрий Шлидт.

Сотрудники Забайкальского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети посетили Агинскую среднюю общеобразовательную школу №4, где вручили руководству школы подарок - цифровое приемное оборудование. Цифровую приставку также подарили многодетной семье Бадмадоржиевых из Амитхаши. Еще две приставки передали в редакцию газеты "Агинская правда" и на местную радиостанцию.

- Главная сложность заключается в том, чтобы донести до каждого человека, что страна переходит на цифровое вещание. В Забайкалье организовано все, чтобы людям, которые не могли самостоятельно подключиться, была оказана помощь. Для этого существует штат волонтеров, который увеличен с сентября. В муниципалитетах проверяют каждый дом, аналоговое там телевидение или цифровое. Это очень кропотливая организационная работа, - подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на совещании, которое он провел в Чите в конце августа. - В Забайкалье есть ряд проблем в сфере цифрового развития из-за обширной территории региона и большого количества малых населенных пунктов.

Социально незащищенные категории граждан в Забайкалье смогут перейти на цифровое вещание бесплатно. Для помощи им региону выделено 76 миллионов рублей из федерального бюджета.