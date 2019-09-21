Крупный пожар в старейшем торговом центре Владивостока локализован

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован. "Серьезных обрушений нет, внутри где-то что-то упало, но частично: какие-то элементы, декор. Сильно пострадала кровля здания", - рассказали в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия работают два подразделения спасателей, 19 единиц техники. Открытого огня не наблюдается, сообщает ТАСС. Пожар в крупном торговом центре, расположенном по адресу Проспект 100-летия Владивостока, 57, начался в субботу в 6 утра, когда покупателей в здании не было.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории кафе. Огонь повредил верхние этажи "Максима", включая расположенные там магазины. Площадь пожара составила тысяча квадратных метров. Пострадавших нет.