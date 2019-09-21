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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупный пожар в старейшем торговом центре Владивостока локализован

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован. "Серьезных обрушений нет, внутри где-то что-то упало, но частично: какие-то элементы, декор. Сильно пострадала кровля здания", - рассказали в региональном управлении МЧС.

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На месте происшествия работают два подразделения спасателей, 19 единиц техники. Открытого огня не наблюдается, сообщает ТАСС. Пожар в крупном торговом центре, расположенном по адресу Проспект 100-летия Владивостока, 57, начался в субботу в 6 утра, когда покупателей в здании не было.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории кафе. Огонь повредил верхние этажи "Максима", включая расположенные там магазины. Площадь пожара составила тысяча квадратных метров. Пострадавших нет.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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