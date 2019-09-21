Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке

Пожар, распространившийся на площади около 1000 квадратных метров в одном из крупнейших торговых центров Владивостока «Максим», предположительно возник из-за взрыва газового баллона в кафе на пятом этаже здания.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 06.06 местного времени (23,06 мск). К 10 часам пожар, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, удалось локализовать. В тушении участвуют 56 человек личного состава, задействовано 19 единиц техники. По сведениям спасателей, пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.