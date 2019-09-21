Появилось видео сгоревшего ТЦ во Владивостоке

Опубликовано видео последствий пожара, произошедшего сегодня в крупном торговом центре "Максим" во Владивостоке. Кадры сделаны с беспилотника, на них видна пострадавшая от огня и все еще дымящаяся крыша здания.

Напомним, возгорание произошло сегодня утром около 6 часов местного времени (23 часа мск). К 10 часам пожар удалось локализовать, в 13.25 - ликвидировать открытое горение. На тушении, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники.

После ликвидации открытого горения и осмотра ранее недоступных участков уточнена площадь пожара. Она составила 1500 квадратных метров. В торговом центре произошло частичное обрушение внутренних конструкций.

По информации МЧС, в настоящее время ведется осмотр места происшествия, разбор завалов и проливка конструкций.