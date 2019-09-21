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21.09.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео сгоревшего ТЦ во Владивостоке

Текст: Татьяна Дмитракова

Опубликовано видео последствий пожара, произошедшего сегодня в крупном торговом центре "Максим" во Владивостоке. Кадры сделаны с беспилотника, на них видна пострадавшая от огня и все еще дымящаяся крыша здания.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке

Напомним, возгорание произошло сегодня утром около 6 часов местного времени (23 часа мск). К 10 часам пожар удалось локализовать, в 13.25 - ликвидировать открытое горение. На тушении, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники.

После ликвидации открытого горения и осмотра ранее недоступных участков уточнена площадь пожара. Она составила 1500 квадратных метров. В торговом центре произошло частичное обрушение внутренних конструкций.

По информации МЧС, в настоящее время ведется осмотр места происшествия, разбор завалов и проливка конструкций.

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