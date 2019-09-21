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21.09.2019 13:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Девочку с патологиями из Башкирии направят на операцию в Москву

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Ребенка-инвалида с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакском районе Башкирии направят на операцию в московскую клинику. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

Фото: iStock
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

О ребенке с особенностями внешности стало известно после того, как волонтеры одного из благотворительных фондов написали в соцсетях о том, что ее не принимают в детский сад. История привлекла внимание членов недавно созданного в регионе совета по правам человека (СПЧ) и чиновников. По этому поводу высказался и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

- Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме, - написал он в своем аккаунте. - Прекрасно понимаю, что, если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично, а задача СПЧ во взаимодействии с республиканскими и муниципальными структурами - придать этой работе системность, чтобы ни один подобный случай не остался без должной реакции.

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