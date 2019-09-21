В Башкирии цифровое ТВ будут смотреть четыре миллиона человек

Новости

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа 14:21
Салют посреди дороги: Фура с пиротехникой загорелась под Хабаровском 14:17
Вышел трейлер эротической драмы с Александром Палем "Верность" 14:07
В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке 13:55
Российский автопром готовится к новому кризису 13:43
Девочку с патологиями из Башкирии направят на операцию в Москву 13:41
Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников 13:14
В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР 12:44
Игорь Петренко сыграет главную роль в премьере Малого театра 12:42
В Махачкале участниками "Цифрового забега" стали около 200 человек 12:38
Путин поздравил руководство Армении с национальным праздником 12:37
В Тегеране открылась выставка "трофейных" беспилотников США 12:30
В Волгограде поставили памятник уличному художнику 11:55
В Волгограде "Цифровой забег" собрал более 40 маленьких участников 11:14
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Владивостока 11:13
МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США 11:08
Автомобили Ravon вернулись в Россию: что будут продавать, какие планы 11:02
На Байкале начали действовать новые правила туризма 10:40
Забайкалье: Для спутникового ТВ введут льготы 10:19
Появилось видео сгоревшего ТЦ во Владивостоке 10:15
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера 10:03
МИД Украины опровергает информацию СМИ о давлении Трампа на Зеленского 09:59
Duster получил коллекционную версию в 500 внедорожников 09:42
Стала известна примерная цена самого мощного Chery Tiggo 4 09:00
"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 13:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Башкирии цифровое ТВ будут смотреть четыре миллиона человек

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
В уфимском парке культуры и отдыха "Кашкадан" в рамках традиционного Кросса наций состоялся "Цифровой забег", организованный Агентством по печати и СМИ Республики Башкортостан. Он приурочен к переходу с аналогового на цифровое телевизионное вещание. В Башкортостане это произойдет 14 октября.

"Цифровой забег" отразил основные особенности телевизионного будущего. Спортсмены бежали дистанцию два километра, что в переводе с языка символов означало два пакета цифрового телевидения, которое уже сейчас в хорошем качестве доступно зрителям.

В одном из забегов участники были одеты в майки с названиями 20 телеканалов. Это также символизировало борьбу каналов за зрительское внимание и, соответственно, рейтинги. Завершился забег весьма феерично - фестивалем красок, во время которого двух человек, одетых в черное и белое, закидали яркими красками, что обозначило переход от "серости" к яркой картинке на экране.

На "цифру" планомерно переходят по всей республике, где проживает более четырех миллионов человек. В подключении приемного оборудования активно участвуют волонтеры, которые выполнили почти 32 тысячи заявок.

Фото: Пресс-служба администрации Республики Алтай
"Цифровой забег" прошел в крупнейшем селе России

- В перечень населенных пунктов республики, где может отсутствовать сигнал цифрового телевидения, Минкомсвязи России включило 1259 населенных пунктов, в которых насчитывается 70799 домохозяйств. В декабре прошлого года почти половина из них не имели доступа к цифровому телевидению, а к 19 сентября 2019 года таковых остается 1262, - уточнил руководитель агентства по печати и СМИ республики Борис Мелкоедов.

Власти оказывают адресную помощь в приобретении цифровых приставок гражданам из льготных категорий.

Какие каналы можно бесплатно смотреть в "цифре"

"Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс).

"Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Переход на цифровое телевидение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников
В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР
МИД Украины опровергает информацию СМИ о давлении Трампа на Зеленского
"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США