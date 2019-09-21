В Башкирии цифровое ТВ будут смотреть четыре миллиона человек

"Цифровой забег" отразил основные особенности телевизионного будущего. Спортсмены бежали дистанцию два километра, что в переводе с языка символов означало два пакета цифрового телевидения, которое уже сейчас в хорошем качестве доступно зрителям.
В одном из забегов участники были одеты в майки с названиями 20 телеканалов. Это также символизировало борьбу каналов за зрительское внимание и, соответственно, рейтинги. Завершился забег весьма феерично - фестивалем красок, во время которого двух человек, одетых в черное и белое, закидали яркими красками, что обозначило переход от "серости" к яркой картинке на экране.
На "цифру" планомерно переходят по всей республике, где проживает более четырех миллионов человек. В подключении приемного оборудования активно участвуют волонтеры, которые выполнили почти 32 тысячи заявок.
- В перечень населенных пунктов республики, где может отсутствовать сигнал цифрового телевидения, Минкомсвязи России включило 1259 населенных пунктов, в которых насчитывается 70799 домохозяйств. В декабре прошлого года почти половина из них не имели доступа к цифровому телевидению, а к 19 сентября 2019 года таковых остается 1262, - уточнил руководитель агентства по печати и СМИ республики Борис Мелкоедов.
Власти оказывают адресную помощь в приобретении цифровых приставок гражданам из льготных категорий.
Какие каналы можно бесплатно смотреть в "цифре"
"Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс).
"Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).