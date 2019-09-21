В Башкирии цифровое ТВ будут смотреть четыре миллиона человек

В уфимском парке культуры и отдыха "Кашкадан" в рамках традиционного Кросса наций состоялся "Цифровой забег", организованный Агентством по печати и СМИ Республики Башкортостан. Он приурочен к переходу с аналогового на цифровое телевизионное вещание. В Башкортостане это произойдет 14 октября.

"Цифровой забег" отразил основные особенности телевизионного будущего. Спортсмены бежали дистанцию два километра, что в переводе с языка символов означало два пакета цифрового телевидения, которое уже сейчас в хорошем качестве доступно зрителям.

В одном из забегов участники были одеты в майки с названиями 20 телеканалов. Это также символизировало борьбу каналов за зрительское внимание и, соответственно, рейтинги. Завершился забег весьма феерично - фестивалем красок, во время которого двух человек, одетых в черное и белое, закидали яркими красками, что обозначило переход от "серости" к яркой картинке на экране.

На "цифру" планомерно переходят по всей республике, где проживает более четырех миллионов человек. В подключении приемного оборудования активно участвуют волонтеры, которые выполнили почти 32 тысячи заявок.

- В перечень населенных пунктов республики, где может отсутствовать сигнал цифрового телевидения, Минкомсвязи России включило 1259 населенных пунктов, в которых насчитывается 70799 домохозяйств. В декабре прошлого года почти половина из них не имели доступа к цифровому телевидению, а к 19 сентября 2019 года таковых остается 1262, - уточнил руководитель агентства по печати и СМИ республики Борис Мелкоедов.

Власти оказывают адресную помощь в приобретении цифровых приставок гражданам из льготных категорий.

Какие каналы можно бесплатно смотреть в "цифре"

"Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс).

"Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).