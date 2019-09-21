В Саратове продлят работу "горячей линии" по цифровому ТВ

В Саратове спортивный праздник, посвященный переходу на цифровое ТВ, прошел в парке Победы на Соколовой горе. Саратовцы, вышедшие на старт "Цифрового забега", преодолели 500-метровую дистанцию вокруг монумента Журавли. Волонтеры раздавали участникам праздника памятки, как подключить к цифровому ТВ телевизор.

"В моем родном селе Новорепном, - рассказал один из волонтеров, студент Саратовского аграрного университета Сергей Жданов, - мы подключили цифровое телевидение еще полтора года назад, так что с технической точки зрения дело знакомое. Сам я помог подключить цифровое телевидение примерно уже пятидесяти саратовцам. Ситуации разные возникают, есть и курьезные, однажды люди подключили к телевизору приставку, но не знали, что ее нужно еще и включить в сеть. Пожилые люди нашу помощь воспринимают с благодарностью. Даже не знаю, чему они больше рады, тому, что у них телевизор будет лучше показывать, или проявленному к ним вниманию. Почти все чаем угощают, не раз пенсионеры приглашали меня остаться жить у них".

Как объясняют волонтеры по правилам, их помощь ограничивается подключением оборудования, устанавливать, например, антенну, они не должны, однако, когда люди начинают об этом просить, иногда не могут отказать.

Как рассказал директор регионального центра "Молодежь плюс" Никита Асташкин, горячая телефонная линия по переходу на цифровое ТВ, на которую обратилось уже около 900 саратовцев, продолжит свою работу и после отключения аналогового сигнала в регионе. Пока планируется, что она будет работать до 20 октября.

А 14 октября вместе с Саратовской областью расстанутся с аналоговым ТВ еще 20 регионов. Телезрители бесплатно будут смотреть 20 федеральных каналов только в хорошем качестве, которое обеспечивает цифровое вещание.