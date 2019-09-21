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21.09.2019 12:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Цифровой забег" прошел в крупнейшем селе России

Текст: Нина Рузанова (Горно-Алтайск)
В Майме, одном из крупнейших сел России, расположенном под Горно-Алтайском, на тысячеметровую дистанцию "Цифрового забега" вышел глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Акция посвящена окончательному переходу региона с аналогового вещания на цифровое и проходит в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2019". Республика, по плану Минкомсвязи, вошла в четвертую, завершающую волну расставания с аналоговым телевещанием.

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Вместе с губернатором в мероприятиях "Кросса наций" приняли участие еще 1,5 тысячи жителей республики, в большинстве своем молодежь: школьники и студенты.

- У нас в регионе много профессиональных спортсменов - борцов, рафтеров, - сказал Олег Хорохордин. - Но важно уделять внимание и массовому спорту: люди, занимающиеся спортом и ведущие здоровый образ жизни, заряжаются особой энергией, бодростью духа, они добиваются больших результатов в жизни и профессии. Более успешной становится и страна.

"Цифровой забег", посвященный переходу региона на цифровое телевизионное вещание, стал первым в программе "Кросса наций" на Алтае. В нем могли принять участие все желающие.

Олег Хорохордин напомнил собравшимся, что в республике замены аналогового вещания цифровым завершится 14 октября. К этому событию в регионе готовы давно: 99,9 процента населения Республики Алтай (оно составляет 280 тысяч человек) перешли на просмотр цифрового телевидения еще в мае нынешнего года. Охват цифрового вещания составил 190 населенных пунктов, в которых находится свыше 77 тысяч домохозяйств.

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Как сообщили в администрации региона, в рамках федеральной программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы" в республике было построено 147 объектов, которые позволили охватить цифровым вещанием 92,7 процента населения. Еще 2,9 процента жителей в 39 селах оказались вне зоны охвата - в этой местности возможно только спутниковое вещание. Эти населенные пункты обеспечили спутниковым оборудованием.

Малообеспеченным жителям республики были выделены средства на приобретение необходимого оборудования: это 963 семьи, проживающие в зоне приема цифрового телевещания, и 277 семей, которым требуются спутниковые антенны.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Переход на цифровое телевидение РГ-Фото
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