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21.09.2019 10:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Байкале начали действовать новые правила туризма

Текст: Дмитрий Мальков

В Иркутской области утверждены новые правила организации туризма на озере Байкал, сообщает правительство региона.

Как указывается в документе основная цель - не допустить превышение допустимых антропогенных нагрузок на окружающую среду уникального природного водоема. "Приоритет отдается экологическому виду туризма и локализации потока в специальных рекреационных зонах. При этом для каждой из них предполагается четко прописать разрешенные виды деятельности", - пояснили в правительстве области.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
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В центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области выделяется 11 мест, на которых возможно создание туристско-рекреационных зон. Для каждой из них определены тип, специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, а так же разрешенная рекреационная нагрузка.

При этом будет создан реестр туристических маршрутов на озере Байкал, а так же специалистов, которые смогут на них работать: экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов.

Правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов участников туристской деятельности на Байкале. Будет вестись обязательный анализ и мониторинг их работы. Предусматривается разработка особого интерактивного приложения, где желающие смогут найти всю информацию о рекреационных зонах, маршрутах и объектах имеющейся туристической инфраструктуры, а так же о действующих на озере правовых режимах и ограничениях.

По словам руководителя агентства по туризму области Екатерина Сливина, новые правила разработаны на основе научных исследований. В частности, исходя из "Расчета норм рекреационной нагрузки для организованного и неорганизованного отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области", которую в 2017-2018 годах провел Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской Академии наук.

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