В Иркутске показали фильм "Отец Байкал" о знаменитом скульпторе

В Иркутске стартовал 18-й Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени В.Г. Распутина. Фильмом открытия был выбран документальный "Отец Байкал" (2019), дебютная работа 28-летнего режиссера Марины Марии Мельник.

- Фильм для нас особенный, близкий - снимали его на Байкале, он о российском скульпторе Даши Намдакове. Даши был автором призов нашего кинофестиваля в 2000 и 2002 годах, - подчеркнул генеральный директор фестиваля, глава Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников. Мельник окончила ВГИК в 2018 году (мастерская неигрового кино Сергея Мирошниченко и Светланы Музыченко), с 2016 года работает на киностудии "Остров".

- Я родилась не в Сибири, а в Москве, с Даши меня познакомил иркутский меценат Виктор Бронштейн, почетный гражданин города, в его галерее современного искусства есть скульптуры Намдакова, в итоге Виктор Владимирович стал не только идеологом, но и спонсором фильма. Наш посыл: "Раз уж посчастливилось родиться в таких местах, так надо не только брать, но нужно суметь и отдать". Так в фильме говорит Даши, и мы солидарны с ним.

Даши Намдаков сделал скульптуру из бронзы "Отец Байкал" (первое название - "Хранитель Байкала"), посвященную, как он сказал, своим корням, истокам, где он черпает вдохновение. И обращался за советами к шаманам - в каком месте острова Ольхон лучше установить ее, стоит ли вообще это делать, подходит ли название…

- Это будет лучшая работа моей жизни, главная, - признается в фильме скульптор. - Мой подарок родному краю, благодарность родине.

В картине честно рассказывается о том, что было много споров, не все байкальские жители приняли эту работу известного мастера, создатели дали им слово ("Не нужен нам этот подарок, не надо Байкалу такого хранителя").

Даши Намдаков - народный художник Республики Бурятия, его работы (из бронзы, серебра, золота, меди, драгоценных камней, конского волоса и дерева, художественное литье, ковка и смешанная техника, графика и гобелены, ювелирные изделия...) приобретают меценаты со всей планеты, а выставки проходят в лучших музеях мира. Именно Иркутск открыл мастера всему миру, здесь в 2000 году состоялась его первая персональная выставка.

Снимали фильм в Улан-Удэ, на Ольхоне, в Иркутской и Читинской областях, в Москве, Подмосковье, Петербурге и даже в Лондоне. Оператор фильма Юрий Ермолин (член жюри фестиваля) дважды стал призером в номинации "За лучшую операторскую работу" на международных фестивалях "Победили вместе" (Севастополь) и "Будем жить" (Москва).

На открытии фестиваля "Человек и природа" он сказал: - Я с любовью отношусь к иркутянам и с большой радостью летел сюда. Здесь я учился, начинал ассистентом оператора на Восточно-Сибирской студии кинохроники.

Тем временем

В фойе кинотеатра "Звездный" представлена выставка фотографий со съемок фильма "Отец Байкал".