Власти ограничили туристическую активность на Байкале

Власти Иркутской области утвердили правила, которые призваны сократить негативное воздействие туризма на природу Байкала.

Всего выделили 11 мест, на которых можно создавать туристско-рекреационные зоны. Приоритет будет отдан экологическому туризму, отмечается на сайте администрации региона. Чиновники пообещали создать реестр региональных маршрутов, списки гидов, переводчиков, инструкторов-проводников. Туристов будут информировать о действующих правилах и ограничениях.

Новые правила разрабатывали в течение полутора лет. Документ согласовали с министерством туризма Бурятии, на территории которой находится северное и восточное побережье Байкала.

В основу правил положены нормы рекреационной нагрузки для центральной экологической зоны Байкала, которые ранее рассчитал Институт географии Сибирского отделения РАН.