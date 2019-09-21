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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти ограничили туристическую активность на Байкале

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Власти Иркутской области утвердили правила, которые призваны сократить негативное воздействие туризма на природу Байкала.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
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Всего выделили 11 мест, на которых можно создавать туристско-рекреационные зоны. Приоритет будет отдан экологическому туризму, отмечается на сайте администрации региона. Чиновники пообещали создать реестр региональных маршрутов, списки гидов, переводчиков, инструкторов-проводников. Туристов будут информировать о действующих правилах и ограничениях.

Новые правила разрабатывали в течение полутора лет. Документ согласовали с министерством туризма Бурятии, на территории которой находится северное и восточное побережье Байкала.

В основу правил положены нормы рекреационной нагрузки для центральной экологической зоны Байкала, которые ранее рассчитал Институт географии Сибирского отделения РАН.

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