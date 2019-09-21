"Ахмат" упустил победу в игре с "Крыльями Советов" на 94-й минуте

В субботу днем в десятом туре российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1 (1:0). Счет открыл форвард грозненскго клуба Понсе. Но защитник гостей Карпов сумел забить ответный мяч в уже добавленное арбитром время - на 94-й минуте.

Соперники невзрачно стартовали в первенстве: грозненцы занимали 12-е место, набрав всего восемь очков, а самарцы и вовсе находятся в зоне вылета (семь очков и 14-е место). И уже пошли разговоры, что именно Рашид Рахимов (наставник "Ахмата) и Миодраг Божович (его коллега из "крылышек") вполне могут стать первыми среди всех старших тренеров клубов РПЛ в новом сезоне, кого отправят в отставку.

Такой вот подтекст явно присутствовал у данного противостояния. Наверное, не случайно и началось оно весьма бодро. Уже на третьей минуте полузащитник гостей Кабутов мог отличиться, однако его удар из пределов штрафной защитники сумели заблокировать. Тут же форвард хавбек "Ахмата" Роши не сумел толком пробить из центра штрафной.

В средине тайма оппоненты создали еще по одному опаснейшему моменту. Убежавший от оборонцев по правому флангу самарец Зиньковский с близкого расстояния перекинул мяч не только через голкипера Городова, но и перекладину. А удар Исмаэла со штрафного Рыжиков вытащил в красивом броске.

Зато в следующем эпизоде самарский вратарь допустил явный ляп. Он так неловко вышел мяч, что его успел опередить центрфорвард "Ахмата" Понсе и с шести метров отправить головой в сетку. Правда, арбитр в поле Станислав Васильев сначала зафиксировал офсайд, но после консультации с судьей на линии отменил свое решение и засчитал гол - 1:0, 28-я минута. И действительно, при повторе хорошо видно, что мяч отскочил в штрафную от игрока гостей Антона.

После перерыва на поле события стали развиваться еще интереснее. А главными героями в дебюте второй половины стали грозненцы Уциев и Глушаков. Причем это произошло в штрафной "Ахмата" на 62-й минуте. После подачи с левого фланга Соболев (на счету форварда уже семь мячей в чемпионате) головой, казалось, наверняка пробил в ближний угол, но там оказался правый защитник хозяев. Мяч отлетел к Карпову, который отправлял его в сетку с трех метров. Но на самой линии ворот Глушаков невероятным образом спас свою команду, отбив мяч ногой.

"Крылья Советов" очень хотели отыграться, но хозяева справлялись с их выпадами, в свою очередь, регулярно проводя опасные контратаки.

Казалось, "Ахмату" (на 89-й минуте Городов непостижимом образом вытащил мяч, который самарец пробил Радонич пробил метров с семи) удастся довести игру до очень важной для себя виктории. Однако на 94-й минуте "Крылья Советов" сумели провести разящую комбинацию, в окончании которой Терехов сделал классную передачу вдоль ворот, а защитник гостей Карпов с двух метров не промахнулся - 1:1... Вот такой получилась развязка этой встречи.