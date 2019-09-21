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21.09.2019 12:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ингушетии не осталось зон вне покрытия цифрового сигнала

Текст: Алена Ларина (Ингушетия)

В Ингушетии "Цифровой забег" в честь завершения перехода на цифровое вещание прошел в Магасе, несмотря на дождь и резкое похолодание. В нем участвовало более двухсот взрослых и детей. Своим участием акцию поддержали известные на весь мир спортсмены.

14 октября, напомним, в России завершится последний этап перехода на цифровое эфирное телевидение. Будет поставлена точка в масштабном проекте по отключению аналогового эфирного ТВ. По всей стране россияне смогут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве. Ингушетия - один из 21 региона, которые вошла в четвертую, финишную, волну.

Разминку перед забегом провел четырехкратный чемпион мира по каратэ и чемпион России по боевому самбо Ингисхан Оздоев.

Маршрут тоже был выбран не случайно, бегуны стартовали от культового сооружения в республике Башни Согласия и там же финишировали. После финиша они получили почетные грамоты от организаторов мероприятия.

Фото: Пресс-служба администрации Республики Алтай
"Цифровой забег" прошел в крупнейшем селе России

По словам председателя республиканского комитета по транспорту, энергетики, информатики и связи Ислама Оздоева, в регионе все готово к полному переходу на цифровое вещание. Причем одними из первых на "цифру" перешли жители горного Джейрахского района.

- Зон вне покрытия цифрового сигнала в Ингушетии не осталось, - заверили в правительстве республики.

Чтобы запустить новое ТВ, власти региона бесплатно предоставляют малоимущим семьям цифровые приставки. На сегодня их подарили более 600 жителям Ингушетии, на очереди - еще около 400.

- Переход на "цифру" у меня, как и у многих моих коллег и знакомых, ассоциируется с общим грядущим обновлением в республике, - выступил на митинге перед забегом Ислам Оздоев.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас Переход на цифровое телевидение
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