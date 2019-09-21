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21.09.2019 12:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Махачкале участниками "Цифрового забега" стали около 200 человек

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фото: Тимур Алиев Фото: Тимур Алиев
Фото: Тимур Алиев

Сегодня в рамках всероссийского спортивного праздника "Кросс нации" в центральном городском парке Махачкалы прошел "Цифровой забег", посвященный переходу республики на цифровое телевещание. На дистанцию вышли более двухсот человек - студенты вузов, техникумов, школьники.

Перед забегом зарядку для участников провели известные спортсмены - двукратный чемпион мира по смежным единоборствам Магомед Магомедов и чемпион мира по тайскому боксу Магомед Османов.

Фото: Роман Мерзляков
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Победители получили подарки от министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.

Как рассказали "РГ" в министерстве, полный переход на цифровое вещание в Дагестане планируется с 14 октября 2019 года. В рамках создания сети цифрового эфирного наземного вещания введены в эксплуатацию 164 объекта, охват населения составляет 98 процентов.

Также определены субсидии для 4810 малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, не имеющих возможности принимать цифровое телевидение.

Все ветераны ВОВ обеспечены необходимым оборудованием для приема цифровых телеканалов.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Переход на цифровое телевидение
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