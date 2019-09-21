В Махачкале участниками "Цифрового забега" стали около 200 человек

Сегодня в рамках всероссийского спортивного праздника "Кросс нации" в центральном городском парке Махачкалы прошел "Цифровой забег", посвященный переходу республики на цифровое телевещание. На дистанцию вышли более двухсот человек - студенты вузов, техникумов, школьники.

Перед забегом зарядку для участников провели известные спортсмены - двукратный чемпион мира по смежным единоборствам Магомед Магомедов и чемпион мира по тайскому боксу Магомед Османов.

Победители получили подарки от министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.

Как рассказали "РГ" в министерстве, полный переход на цифровое вещание в Дагестане планируется с 14 октября 2019 года. В рамках создания сети цифрового эфирного наземного вещания введены в эксплуатацию 164 объекта, охват населения составляет 98 процентов.

Также определены субсидии для 4810 малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, не имеющих возможности принимать цифровое телевидение.

Все ветераны ВОВ обеспечены необходимым оборудованием для приема цифровых телеканалов.