В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке

В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы

Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.

ЧП произошло накануне. Водитель автомобиля Opel Astra припарковал свою машину в неположенном месте. Это заметил проходивший мимо инспектор, который потребовал предъявить документ и объяснить, почему мужчина припарковался в неположенном месте.

Водитель в ответ нахамил полицейскому, используя нецензурную брань, а затем сел в машину и поехал прямо на сотрудника ведомства. В итоге автомобиль проехал по ногам инспектора.

Мужчину, который был за рулем Opel Astra, оперативно задержали. Известно, что ему 31 год и он родился в Таджикистане. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему вменяют причинение насилия в отношении представителя власти.