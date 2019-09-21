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21.09.2019 16:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ялте "Евразийский мост" представит 16 фильмов из Европы, Азии и РФ

Текст: Олег Широков (Симферополь)
В Ялте уже в четвертый раз открылся кинофестиваль «Евразийский мост», на котором посоревнуются за симпатии зрителей и жюри восемь художественных и восемь документальных фильмов, представленные режиссерами из стран Европы и Азии.
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Кинофестиваль открыли министр культуры РФ Владимир Мединский, автор и идеолог кинопраздника Никита Михалков и только что избранный на второй срок глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все что угодно можно снять в Крыму, и я уверен, что кино в Крыму возродится, возродится Ялтинская студия, и мы будем делать здесь много хороших фильмов, - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский. - Не забудем, что здесь начиналось российское кино, и первый полнометражный фильм "Оборона Севастополя" был снят именно в Крыму.

Фото: Олег Широков
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Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков поблагодарил зарубежных участников фестиваля, которые приехали в Крым, не испугавшись санкций.

- Вы поезжайте и скажите у себя дома, что Крым - наш, а если он наш, то и ваш. И я очень надеюсь, что этот четвертый фестиваль в Ялте будет не последним и продолжит развиваться, - отметил режиссер.

- Мы рады, что Крым становится международной площадкой по всем направлениям и культура на полуострове занимает одну из центральных позиций, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Не сомневаюсь, что все гости фестивалей и мероприятий, проходящих на территории нашей республики, уезжают отсюда с хорошей памятью об этом месте. Крым не может не понравиться, в него нельзя не влюбиться, Ялта - это жемчужина Российской Федерации, потому правительство Республики Крым будет и дальше поддерживать проведение этого кинофестиваля. Желаю участникам удачи и успехов в реализации своих творческих надежд, а зрителям - положительных впечатлений и эмоций!

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Режиссер Елена Коссон из Франции представит на фестивале "Руаян или что творят женщины" - фильм о изучении девушкой новых технологий. Российско-таиландский фильм "Как новый" - о загадочном старике, неизвестно как оказавшемся в Таиланде. Испанский фильм Николаса Пачеко о побеге женщины с дочкой от мужа-тирана, китайский фильм "Осень" о пожилом бизнесмене, попавшим в трудное положение. Фильм германского режиссера Сандры Неттельбек о том, как психотерапевт влюбился в свою пациентку, а фильм из Армении "Как он не испугался медведя". Представлены и российские фильмы - "Сестренка" о войне и ожидании отца и "Волшебник" - о бывшем популярном рок-музыканте.

Среди документальных фильмов - много работ совместного производства, в которых приняли участие кинематографисты из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Катара, России, Испании, Италии, Судана, Франции и Чада.

В состав жюри входят многие известные российские артисты - Кирилл Плетнев, Ольга Кабо, а также режиссеры - Хамид Бенамра (Франция), Майя Вапцарова (Болгария) и киноведы - Анджела Ли (Корея) и Хайме Ногера (Испания).

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Во время церемонии открытия фестиваля фильму Бориса Акопова "Бык" вручили открытую премию российской прессы "Резонанс", а сам фестиваль открыли фильмом Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым в главной роли.

По словам известного актера Александра Петрова, это было смелое решение - открывать фестиваль этим фильмом.

- Это, наверное, единственный фильм, который я хотел бы полностью показать своему мастеру Леониду Хейфецу, у которого сейчас проблемы со здоровьем и я боюсь, что смогу ему лишь рассказать об этом фильме, - отметил актер. - Но я уже заранее знаю, что он будет хвалить или ругать…

В рамках фестиваля фильмы конкурсной программы покажут на летней площадке кинотеатра "Сатурн IMAX" и на Ялтинской киностудии Крымского киномедиацентра, а также фильмы внеконкурсной программы режиссеров из России и Франции.

Кроме того пройдет "питчинг дебютантов" - открытие новых имен в российском киномире, презентация новых проектов и поиск свежих идей для развития российского кино для молодых кинематографистов.

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