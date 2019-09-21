В Краснодаре студенты и журналисты "раскрыли" резонансное убийство

В одном из парков Краснодара рано утром обнаружили обгоревшее тело сержанта милиции Виктора Гришина. Инспектору дорожного надзора было всего 23 года.

Предыдущей ночью он дежурил на Ростовском шоссе, в полночь мимо проехали две подозрительные машины. Он остановил такси и отправился за ними вдогонку. Больше Виктора никто в живых не видел.

Это преступление произошло в Краснодаре в 1973 году, и было раскрыто через месяц. А спустя почти полвека студентам и журналистам предложили снова расследовать его по горячим следам, и выяснить, кто и почему убил сержанта. Следствие вели курсант университета МВД, студент кубанского государственного аграрного университета, участники краевой общественной организации "Молодежный патруль" и два журналиста, среди которых был и корреспондент "РГ".

- Совершено резонансное преступление, вы должны его раскрыть, и не просто выйти на преступников, но и задержать их. Спецсредства не терять, ключи от наручников тоже, оружием без необходимости не пользоваться. Брать живыми, - ставит перед нами задачу начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления информации и общественных связей ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Любин.

Недалеко от места обнаружения трупа находим следы колес. Теперь нужно снять гипсовый слепок. К нашей любительской оперативно-следственной группе приставлен действующий эксперт-криминалист ОМВД по Краснодару Павел Фаниев. Однако, как выясняется, и среди нас есть ребята, умеющие профессионально "откатывать" отпечатки пальцев и делать слепки. За дело берется студент первого курса магистратуры юрфака КубГАУ Дмитрий Васильев.

- Слепок нас учили снимать на занятиях по криминалистке, - рассказывает юноша. - Знаю, как разводить гипс, что нужно довести его до консистенции густой сметаны. И дактилоскопию мы тоже изучали. Кроме того, я проходил практику в следственном отделе Карасунского округа Краснодара. Участвовал в опросе свидетелей, описывал материалы дела, составлял рапорты, естественно под руководством следователя. Так что сбор улик - дело для меня не новое.

В чемоданчики криминалиста Дмитрий находит все необходимое, в том числе и лак для волос с суперфиксацией.

- След колеса остался на песке, поэтому прежде чем его заливать, нужно покрыть поверхность лаком, чтобы зафиксировать рисунок. Тогда при нанесении гипса он не разрушиться, - поясняет Павел Фаниев. - Еще один секрет - использование тонких деревянных палочек. Сначала заливается первый слой смеси, на него укладываются решеткой палочки, затем наносится второй слой. При таком методе слепок не раскрошится, когда его снимут. После высыхания весь песок и мусор счищается кисточкой или влажной щеткой.

Позже криминалист рассказал корреспонденту "РГ", что снятый нами слепок оказался качественным с достаточным количеством информативных признаков, и при реальном расследовании его могли приобщить к делу. Также на месте преступления был найден талон на бензин, выданный водителю одного из местных санаториев.

Позже заместитель начальника уголовного розыска краснодарского горисполкома, сыгранный актером театра и кино Алексеем Бабуцким, сообщает нам, что ему поступили оперативные данные, что в одном из гаражей города может находиться машина либо запчасти от автомобиля, возможно, находившегося на месте преступления. Наша следственная группа выезжает на место, где встречает бывшего водителя автобазы, а теперь таксиста-бомбилу Сергея Сергеевича. Когда мы подъехали к его гаражу, он как раз менял колесо на "Волге". Сравнительный анализ отпечатка на слепке и протектора шины показал, что это колесо стояло на машине, находившейся на месте преступления.

- Как вы можете это объяснить, - пытается припереть к стенке явно что-то скрывающего водителя старший нашей группы Кураснт университета МВД Владимир Скрипаль.

- Я не знаю, о каком преступлении идет речь. Я по всему городу езжу, бывает, клиентов подвожу, которые голосуют на дороге, - изворачивается водитель.

Но в этот момент в багажнике его машины мы обнаруживается завернутый в тряпицу револьвер того же калибра, из которого был убит инспектор Гришин. И понимая, что отпираться дальше бесполезно, Сергей Сергеевич сдает своих подельников. И когда те приходят к нему в гараж, наша группа осуществляет задержание. Несмотря на активное сопротивление, на преступников надевают наручники, и те сдают главарей воровской банды.

И вот кульминация нашего расследования - мы на настоящей патрульной машине, предоставленной краснодарским клубом ретроавтомобилей, несемся с мигалками за машиной, на которой от нас пытаются скрыться бандиты. Они отстреливаются, в ответ наша группа также открывает по ним огонь, в том числе из автомата (конечно, холостыми патронами). Дорогу преступникам перегораживает ГАЗ, они выскакивают из своего автоомобиля и попадают в руки наших бравых ребят. Горожане, отдыхавшие в то утро на Покровских озерах Краснодара, где и разворачивалось феерическое действо, наверное, решили, что попали на съемки остросюжетного детективного фильма.

- Самым сложным был элемент задержания, к этому психологически не готовили никогда, - позже признался Дмитрий Васильев. - Стрелять я умею, и понимаю, что в пистолете холостые. И в других квестах мы уже задерживали преступников. Но все равно каждый раз присутствует элемент неожиданности. Но готов еще участвовать, если пригласят.

Комментарий

Андрей Фаниев, заместитель председателя краснодарской краевой ассоциации ветеранов боевых действия ОВД и ВВ России (играл таксиста-бомбилу):

- Это не первый квест, в котором участвуют студенты наших вузов. В 2018 году они уже расследовали дело о банде душителей, действовавшей в Екатеринодаре в начале XX века, а также искали немецкого шпиона-диверсанта, работавшего на Кубани в годы Великой Отечественной войны. И за полтора года их уровень, безусловно, стал выше. Ребята получили новые знания и практические навыки, которые грамотно использовали во время последнего квеста.

Кстати, к его проведению мы привлекли действующих сотрудников ОМВД, получился профессиональный и, можно сказать, творческий тандем. Я изображал одного из пособников преступников. И во время опроса ребята задавали правильные вопросы, которые ставили меня в тупик и не давали возможности для словесного маневрирования.

Они очень хорошо провели осмотр места происшествия, сняли отпечаток протектора, сделали сравнительный анализ. Конечно, в реальности, он выполняется в условиях лаборатории, но так как это квест, то все проходило оперативно, на месте обнаружения вещественного доказательства - машины. Что касается задержания, то в жизни оно проводится более жестко и быстро, а, значит, не исключено получение травмы. Поэтому мы смягчили данный момент. В целом же скажу, что студенты - молодцы, и со временем они станут высокопрофессиональные сотрудниками полиции и следственных органов.;

Еще хочется отметить, что у нас сложились отличные отношения с клубом ретроавтомобилей. Они предоставили технику ("ГАЗ-24", патрульную машину, мотоцикл ГАИ), которая нам очень помогла. Кстати, это первое такое мероприятие, которое мы провели совместно с другими правоохранительными службами - было задействовано краевое управление ГИБДД. То есть такие квесты интересны, они популяризируют работу правоохранительных органов, формируют позитивный имидж сотрудников полиции. Сухие цифры, сколько совершено преступлений и сколько раскрыто, не всем интересны. Мы же рассказываем о старых делах, о которых многие слышали раньше, а теперь узнают подробности. Будет продолжать. Возможно, сделаем квест с отделом по делам несовершеннолетних, уголовным розыском, службой участковых.

Реальная история

В ночь с 18 на 19 марта 1973 года сержант Виктор Гришин вместе с представителем военной автоинспекции дежурил на Ростовской шоссе. Они увидели, как по дороге, вихляя, едут "Москвич" и "Волга". Гришин тормознул ехавшее следом такси и отправился догонять подозрительные машины. Утром его нашли застреленным в лесополосе. Тело пытались сжечь. Военный автоинспектор с трудом, но вспомнил важные приметы, по который удалось вычислить таксиста. У того были шикарные бакенбарды, а на кузове машины имелась глубока царапина. Мужчина рассказал, что Гришин остановил "Москвич" и "Волгу", обе были салатного цвета. Таксиста успел заметить, что сержант изъял у одного из водителей права, и затем направился к другому авто.

Как позже выяснилось, когда инспектор подошел к "Волге" и потребовал документы, шофер выстрелил в него из мелкокалиберной винтовки. Именно эта "Волга" и стала причиной убийства. Она была угнана, а за рулем находился матерый вор, совершивший немало краж. В "Москвиче" сидел его подельник. Таксист, подвозивший Гришина, помог составить фоторобот одного из преступников. Его показали по телевизору, после чего в милицию позвонила женщина и сообщила, что похожий человек по фамилии Величко живет в Архипо-Осиповке, и у него есть салатный "Москвич". К тому моменту правоохранители совместно с автодружинниками проверяли все машины зеленого или близкого к нему цвета, имевшиеся в крае и соседних регионах. Подельники, спрятавшие украденную "Волгу" у родственника Величко, испугались и сожгли авто. Владимира Величко задержали, он и сдал своего подельника Николая Мартыщенко, который нажал в ту роковую ночь на курок винтовки.

Суд приговорил обоих к высшей мере наказания - расстрелу, просьба о помиловании была отклонена. В ноябре 1974 года приговор привели в исполнение.