В Крыму можно будет принимать 27 цифровых каналов

Перед стартом дети нарисовали на асфальте мелками силуэт бабочки - символа цифрового телевидения, а волонтеры раздавали всем желающим памятку в виде все той же бабочки с основной информацией, которая пригодится потребителям при перенастройке на "цифру".
"Наша цифровая бабочка сейчас летит уже по всей стране, а в Крыму уже с понедельника все жители республики с помощью "Почты Крыма" начнут получать в своих почтовых ящиках такие памятки, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов. - В них подробно рассказано, как настроить телевизор на цифровой формат, какие каналы можно будет принимать. В Республике Крым это 27 телеканалов - 20 федеральных и семь региональных".
"Плюс, конечно, телефоны "горячей линии", - продолжает министр. - Сегодняшним мероприятием мы постарались еще раз напомнить всем жителям, что с 14 октября полностью отключится аналог, а цифровое ТВ - это совершенно бесплатно четкая картинка и качественный звук".
В цифровом забеге помимо спортсменов и физкультурников пробежали более 200 человек - сотрудники министерства информации Крыма, призеры и победители всероссийских и международных соревнований, журналисты и работники крымских телерадиокомпаний. Длина дистанции составила 5040 метров - по количеству башен РТРС, которые обеспечивают работу цифрового телевидения на территории всей страны.
После забега симферопольцы стали зрителями фестиваля красок. Его участники, наряженные в разноцветные плащи-дождевики, распылили в воздухе порошковые краски. "Яркие краски - это тоже символ перехода на цифровой формат телевещания, - пояснил задумку министр. - Все крымчане, еще не успевшие перенастроить свои телевизоры на цифровой формат вещания, до 14 октября могут воспользоваться консультациями или помощью специально обученных волонтеров. Номер региональной горячей линии - 8-800-506-0008".
А в отделениях ФГУП "Почта Крыма" можно купить телевизионные приставки с фиксированной ценой - 995 рублей. Малоимущие граждане смогли получить компенсацию при их приобретении. Цифровой формат вещания на полуострове обеспечивают 38 вышек.
Также 14 октября отключат аналоговое вещание еще в 20 регионах. И на всей территории страны двадцать федеральных каналов будут показывать в цифровом, более качественном, формате. И, как уже говорилось, бесплатно. До этого было три этапа отключения "аналога" в других регионах - по особому графику.