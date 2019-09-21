В Крыму можно будет принимать 27 цифровых каналов

В Симферополе "Цифровой забег" под лозунгом "Все будет четко!" стартовал после того, как по улице Воровского пробежали участники Всероссийского дня бега "Кросс нации".

Перед стартом дети нарисовали на асфальте мелками силуэт бабочки - символа цифрового телевидения, а волонтеры раздавали всем желающим памятку в виде все той же бабочки с основной информацией, которая пригодится потребителям при перенастройке на "цифру".

"Наша цифровая бабочка сейчас летит уже по всей стране, а в Крыму уже с понедельника все жители республики с помощью "Почты Крыма" начнут получать в своих почтовых ящиках такие памятки, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов. - В них подробно рассказано, как настроить телевизор на цифровой формат, какие каналы можно будет принимать. В Республике Крым это 27 телеканалов - 20 федеральных и семь региональных".

"Плюс, конечно, телефоны "горячей линии", - продолжает министр. - Сегодняшним мероприятием мы постарались еще раз напомнить всем жителям, что с 14 октября полностью отключится аналог, а цифровое ТВ - это совершенно бесплатно четкая картинка и качественный звук".

В цифровом забеге помимо спортсменов и физкультурников пробежали более 200 человек - сотрудники министерства информации Крыма, призеры и победители всероссийских и международных соревнований, журналисты и работники крымских телерадиокомпаний. Длина дистанции составила 5040 метров - по количеству башен РТРС, которые обеспечивают работу цифрового телевидения на территории всей страны.

После забега симферопольцы стали зрителями фестиваля красок. Его участники, наряженные в разноцветные плащи-дождевики, распылили в воздухе порошковые краски. "Яркие краски - это тоже символ перехода на цифровой формат телевещания, - пояснил задумку министр. - Все крымчане, еще не успевшие перенастроить свои телевизоры на цифровой формат вещания, до 14 октября могут воспользоваться консультациями или помощью специально обученных волонтеров. Номер региональной горячей линии - 8-800-506-0008".

А в отделениях ФГУП "Почта Крыма" можно купить телевизионные приставки с фиксированной ценой - 995 рублей. Малоимущие граждане смогли получить компенсацию при их приобретении. Цифровой формат вещания на полуострове обеспечивают 38 вышек.

Также 14 октября отключат аналоговое вещание еще в 20 регионах. И на всей территории страны двадцать федеральных каналов будут показывать в цифровом, более качественном, формате. И, как уже говорилось, бесплатно. До этого было три этапа отключения "аналога" в других регионах - по особому графику.