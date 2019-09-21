В Волгограде "Цифровой забег" собрал более 40 маленьких участников

В рамках спортивного праздника "Кросс нации" в Волгограде прошел "Цифровой забег" на километровую дистанцию. Он был посвящен переходу региона на цифровое телевещание.

На трассу вышли 44 ребенка от двух до девяти лет.

- Я три года занимаюсь легкой атлетикой. Уже второй раз бегу один километр, мне это понравилось. В прошлый раз я была третьей, а сегодня думала, что приду первой. Так и получилось, - сказала победительница среди девочек Мария Оцарева.

- Я вообще на плавание хожу. Но захотелось пробежать. У меня это первая победа. Так что буду еще участвовать. За меня болели родители, бабушка и крестная, - поделился эмоциями чемпион среди мальчиков Сергей Горин.

Победителей наградили ТВ-тюнерами. Такой же приз решено вручить самой старшей участнице взрослых забегов - Наталье Кантамировой 1941 года рождения.

14 октября Волгоградская область переходит на цифровое вещание. Согласно план-графику Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, регион вошел в четвертую волну по отключению аналогового телевидения. Жители смогут смотреть бесплатно 20 каналов в высоком качестве.