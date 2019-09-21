В Волгограде поставили памятник уличному художнику

На центральной набережной Волгограда появилась скульптурная композиция, посвященная советскому живописцу Виктору Лосеву (1926 - 1995).

- Я часто встречал его в центре города, помню его прическу и сандалии. Пусть здесь нигде не написана фамилия Лосева, но все будут знать, что это он, - сказал заслуженный архитектор России Александр Вязьмин.

Автором статуи стал местный скульптор Сергей Щербаков, лично знавший художника. Композиция представляет собой фигуру живописца на пленэре, рисующего пропилеи волгоградской набережной.

Виктор Лосев родился в Краснослободске - напротив Волгограда. Много работал в разных городах СССР. Но всесоюзная известность к нему пришла после настоящей трагедии. В мае 1969 года, когда автора не было в Волгограде, директору торгового предприятия понадобилось помещение, где хранились работы автора. 318 картин и около 600 миниатюр просто сожгли на свалке. Лосев получил денежную компенсацию по суду.

- В нашем музее хранится более 60 произведений Виктора Лосева. А в частных коллекциях - свыше трех тысяч! После сожжения плодов его многолетних трудов автор решил дарить свои картины горожанам - так сохраннее будут, - отметила директор музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова Варвара Озерина.