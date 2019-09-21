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21.09.2019 10:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

224 проекта на грант губернатора Югры пройдут независимую экспертизу

Текст: Елена Панова
Продолжается отбор самых значимых проектов второго этапа конкурса на грант губернатора Югры. Напомним, на самые значимые инициативы общественных организаций региона каждый год выделяются средства из казны округа. Отметим, сегодня это самый удобный, простой и быстрый способ для некоммерческих организаций получить поддержку властей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, решением экспертного совета до независимой экспертизы были в результате допущены 224 проекта из 257, поступивших на рассмотрение в фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Отметим, в состав совета входят представители исполнительных органов власти и Общественной палаты Югры.

Общая сумма, запрашиваемая на реализацию проектов во втором этапе конкурса, составила более 235 миллионов рублей. Самые популярные грантовые направления - охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, в этой номинации представлено 67 заявок. А также поддержка проектов в области культуры и искусства, поступило 34 проекта. На третьем месте - направление "Наука, образование и просвещение", в котором зарегистрировано 33 заявки.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре началось формирование Общественной палаты округа

Отметим, по результатам приема заявок двух этапов конкурса этого года больше половины поступило от организаций, никогда не получавших региональную или федеральную поддержку. Самыми активными по количеству поданных заявок стали представители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани и Мегиона. При этом выросла доля участия жителей небольших населенных пунктов. Это в очередной подтверждает то, что механизм финансовой поддержки гражданских инициатив в Югре максимально открыт и доступен.

- Одна из задач конкурса - стимулировать гражданскую активность, дать как можно большему количеству неравнодушных югорчан возможность реализовать инициативы при государственной поддержке. И мы сейчас наглядно видим, что конкурс с этой задачей справляется, - отметил генеральный директор фонда "Центра гражданских и социальных инициатив Югры" Яков Самохвалов.

Сейчас наступает этап независимой экспертизы проектов второго этапа конкурса. И это очень ответственный момент. Каждую заявку будут оценивать два эксперта. В случае расхождения между оценками экспертов более чем в 30 баллов будет назначен третий арбитражный эксперт, который сможет сбалансировать расхождения. Таким образом будут исключены случайные, предвзятые либо необоснованные оценки. Эта работа будет идти чуть больше месяца. Итогом экспертизы станет промежуточный рейтинг заявок, основанный на сумме баллов, присвоенных экспертами. Оценочная шкала станет основным предметом рассмотрения на следующем заседании экспертного совета, где утвердят результаты экспертизы, промежуточный рейтинг, обратят внимание на отклонения баллов двух экспертов по одной и той же заявке.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Наталья Комарова представила проект "Сделано в Югре" на агрофоруме УрФО

На основании этих решений Центр гражданских инициатив подготовит предложения координационному совету по сумме грантов, которые можно будет предоставить по итогам второго конкурса.

Победителей конкурса объявят не позднее 25 октября. Реализация проектов начнется с 1 декабря. Сумма грантов, предусмотренных вторым этапом  конкурса, составляет 48 миллионов рублей.

Важно отметить, что конкурс, а также одноименный портал  "грантгубернатора.рф" были разработаны совместно с фондом президентских грантов. Югра стала первым в России регионом, применившим у себя эту модель. В дальнейшем поддержка НКО в округе будет осуществлятся именно при помощи этой площадки.

Важное условие - проект обязательно должен быть социально ориентированным. Важно еще и то, что конкурс стимулирует, пробуждает творческую энергию жителей региона, заставляет задуматься, какие проблемы необходимо решить.

- 30 марта 2018 года на форуме гражданского согласия мы с вами, дорогие земляки, говорили о том, что надо найти возможность финансово поддержать социальные проекты некоммерческих организаций. Теперь такая возможность есть благодаря конкурсу на получение грантов губернатора Югры, - поделилась в личном аккаунте в социальных сетях глава региона Наталья Комарова.

В тему

В первом этапе конкурса на грант губернатора Югры 2019 года 70 проектов получили поддержку на общую сумму более 52 миллионов рублей. В перечень победителей вошло 67 некоммерческих организаций из 18 муниципалитетов. Минимальная сумма гранта - 176 тысяч рублей, а максимальная - около 3 миллионов. В число лидеров попали 37 некоммерческих организаций, которые раньше не получали региональной поддержки.

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