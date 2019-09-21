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21.09.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Охота за чудом: В Арктике открылся сезон полярного сияния

Текст: Елена Мационг
На Ямале хотят построить отели со стеклянным куполом, как в Финляндии и Исландии, чтобы можно было наблюдать одно из самых удивительных природных явлений на планете, - северное сияние. Сейчас в Арктике как раз начался сезон, когда полярное сияние, или как его еще называют лисьи пляски, можно увидеть. Первые фото уже появились в соцсетях. Причем, сегодня это явление становится настоящей фишкой арктических регионов страны. И все больше туристов страны и мира отправляются на "охоту" за сиянием.
Фото: Сергей Черкашин Фото: Сергей Черкашин
Фото: Сергей Черкашин

Именно на "охоту", потому что стопроцентной гарантии, что отправившись в Арктику, ты обязательно увидишь полярное сияние, ни один туроператор дать не может, это все-таки природное явление, а не файер-шоу.  Но тот, кому довелось увидеть этот карнавал света, говорят, что зрелище незабываемое.

Фото: iStock
Названы российские города с наибольшим туристическим потенциалом

- Огромные всполохи света в небе вокруг магнитных полюсов, переливающиеся разными цветами от зеленого до фиолетово-красного называют полярным сиянием, - рассказывает младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Ростислав Локтев. - Это удивительное буйство света зависит от солнечной активности, поэтому "охотники" прежде чем двинуться в путь в далекую Арктику отслеживают графики активности солнца, делают прогнозы. Для чего есть даже специальные сайты. И только затем отправляются в фототуры.

По словам Ростислава Локтева, сияние может проявляться  в любое время: и зимой и летом, и днем и ночью. Но летом на Ямале круглые сутки стоит полярный день, поэтому нагляднее всего северное сияние видно  с середины сентября и по март включительно. Смотреть его нужно вдали от огней больших городов, на открытом пространстве. А вот повезет или нет, зависит только от интуиции "охотников". По данным ученых, пик солнечной активности бывает один раз в одиннадцать лет. Потом северные сияния можно наблюдать особенно часто в течение трех лет, затем интенсивность падает. Последний пик активности солнца был в 2013 году, следующий будет в 2024-м. То есть вероятность "поймать" сияние уже не так велика, но она есть. Причем, первые свечения уже отмечены. Например, в районе Сабетты, на берегу Карского моря.

Фото: Татьяна Сухановская
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- Сегодня на Ямале уже несколько фирм специализируются на продаже фототуров "охотникам" за северным сиянием, - рассказывает Ростислав Локтев. - Конечно, удовольствие не такое дешевое. С учетом перелета из Москвы и проживанием выйдет порядка 90-100 тысяч на неделю. Русский Север - удовольствие не из дешевых. При этом все больше иностранцев приезжают на Ямал за северным сиянием, - туристы из Австралии, Китая, Чехии, Франции.

Конечно, увидеть полярное сияние в России можно не только на Ямале, оно наблюдается на всей арктической территории страны. На всех территориях, которые хотя бы частично расположены за полярным кругом. На Чукотке, в Коми, Якутии, Красноярском крае, Карелии и Мурманской области. Самые крупные города, расположенные за полярным кругом это Мурманск, Норильск и Воркута. И единственный город в мире, расположенный на полярном круге, это Салехард, столица Ямала.

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