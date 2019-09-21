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21.09.2019 17:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Челябинске по-новому сформируют отряды волонтеров

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинске, вопреки плохим прогнозам синоптиков, на "Цифровой забег" пришли семьями, чтобы поболеть за своих участников. А состязания напоминали телевизионное шоу.
Фото: Мария Орлова
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Спортивный праздник провели, чтобы напомнить: 14 октября в Челябинской области и еще в 20 регионах пройдет отключение аналогового эфирного вещания.

"Люди уже давно переходят на цифровое вещание. Весной-летом мы получали по 40 заявок в день от пожилых людей, нуждающихся в помощи волонтеров, - сообщили представители АНО "Ассоциация волонтеров Южного Урала". - Сейчас их количество сократилось до четырех-пяти. Но это временное затишье - перед отключением аналогового сигнала вновь ожидается наплыв. Готовимся к нему заранее".

Фото: Андрей Куликов/РГ
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Дистанцию для забега выбрали не самую сложную - тысячу метров, чтобы пробежать ее смогли все желающие. А в первых рядах стартовали юные бегуны с флагами двадцати федеральных каналов, которые после перехода страны на "цифру" будут транслироваться в новом качестве.

С самого утра в сосновом бору парка имени Гагарина гремела музыка, работала интерактивная площадка, на которой, ответив на вопросы о телевидении можно было выиграть сувениры с логотипами Челябинской области, приглашения в мультимедийный исторический парк и Камерный театр. А рядом разбили шатры телевизионщики и волонтеры, уже несколько месяцев помогающие челябинцам подключаться к цифровому сигналу.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Для тех, у кого еще остались вопросы, они рассказывали, как самостоятельно включить и настроить приставку, получить бюджетную субсидию на ее покупку или вызвать на дом волонтера. Для этого из общего списка волонтеров сейчас формируются команды по месту жительства, чтобы ребятам было удобнее добираться до адресатов.

А все заявки, поступившие на единую горячую линию 8-800-220-20-02, будут сортироваться по районам города.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Переход на цифровое телевидение
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