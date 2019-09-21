Семен Слепаков сделал новый сериал об изменах

Еще не все высказали свои восторги по поводу сериала Семена Слепакова "Домашний арест".

В этом проекте, который оценили не только простые зрители, но и профессионалы мира кино (сериал получил "Золотого орла" в нескольких номинациях и другие премии), Слепаков выступил продюсером, а режиссером стал Петр Буслов.

Команда подобралась - что надо, а песня, которая звучит на заставке, о том - "сколько денег нужно чтобы стать счастливым", складывается впечатление, уступает по популярности в народе только фразе "Денег нет, но вы держитесь".

И вот уже новый сериал Слепакова "Триада" представлен на фестивале сериалов "Пилот" - им открылся киносмотр - ко всеобщему удовольствию всех присутствующих на нем. А гости пожаловали известные и влиятельные. Продюсеры Валерий Тодоровский (президент "Пилота"), Александр Акопов, Игорь Толстунов, директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, актеры Екатерина Шпица, Ирина Розанова, Анна Банщикова, Сергей Светлаков, Юрий Колокольников (два последних - входят в состав жюри фестиваля сериалов, наряду с режиссером Александров Велединским, главой компании "Экспоконтент" Александрой Модестовой и журналистом Ксенией Болецкой) и другие.

Радость сериал, режиссером которого выступил Дмитрий Дьяченко, известный по сериалу "Кухня", фильму "Последний богатырь", доставил не только тем, что это - комедия. Некоторые уже в первой серии узнали себя и свои отношения, либо же истории своих знакомых - Слепаков умеет обобщить. И не он один. В его команде здесь сценарист Дарья Грацевич, которая, можно пошутить, специализируется на теме измен. Многосерийный фильм "Измены", снятый по ее сценарию, входит в подборку лучших российских сериалов. Опять же - получил и любовь зрителей и награды профессионалов.

Дарья Грацевич и представила на открытии "Пилота" "Триаду". Слепаков в Иваново не приехал. Можно сказать, его заменил Сергей Светлаков - их часто путают: похожи фамилии, и оба умеют рассмешить до чертиков.

Уже объявлено, что "Триада" выходит в эфир канала ТНТ 30 сентября в 20.00. Дарья Грацевич, представляя проект, подчеркнула, что сериалы - "долгая история": сценарий "Триады" она написала в 2015 году, снимать пилот начали в 2017-м. "Я ждала сериал 4 года. Надеюсь, что все участники фестиваля дождутся своих премьер", - сказала Дарья Грацевич.

В сериале "Триада" также есть анимационная заставка на титрах - хотя рисовал ее, в отличие от "Домашнего ареста", не Александр Петров.

По сюжету молодой, но уже глубоко женатый человек (Борис Дергачев), который сам себе напоминает плюшевого осла (по крайней мере, такую игрушку для своего изображения он выбирает в кабинете психотерапевта - роль "врачевателя душ" исполнил Тимофей Трибунцев), запутался в отношениях с тремя женщинами сразу (в ролях жены, любовницы, и "случайной связи" Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова). Беда в том, что он - хороший, милый, честный и порядочный, и хотел бы таким и оставаться. Но вот незадача. Все три забеременели одновременно. Отсюда и "три ада".

"У меня был приятель", который оказался в такой же ситуации, только с двумя", - сказали обозревателю "РГ" несколько человек, которым было рассказано про новый сериал Слепакова.

Для решения демографической проблемы в стране - это хорошо, конечно, но вот для морального общественного облика - не очень. Возможно, сериал позволит посмотреть на ситуацию, в которой мужчины и женщины изменяют друг другу, со стороны и сделать соответствующие выводы. Вот и герой сериала по сюжету вовсе не бежит от проблем, а пытается их решить - всеми способами, которые способен придумать. И помогает ему в этом самый близкий друг, который первое - не женат, второе - также не ограничивает себя моногамными отношениями.

Смотреть сериал смешно, каждое слово в диалогах бьет не в бровь, а в глаз. Сюжетные ходы довольно непредсказуемые. И - что важно - в первых сериях есть ритм и драйв. Не заскучаешь, и не расслабишься.

Однако, впереди в программе "Пилота" еще 17 сериалов. "Триада" в конкурс не входит - ее вот-вот оценят телезрители и "поставят свои оценки", голосуя пультом от телевизора. По мнению автора этих строк, сериал должен понравиться широкой аудитории. А вот что придется ей по душе, по мнению жюри, станет известно уже в воскресенье вечером.