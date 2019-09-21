СМИ: Трамп признал действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения, пишет газета The Washington Post.

Источник издания утверждает, что якобы он неоднократно обсуждал эту ситуацию с Трампом. Позиция главы Белого дома заключается в том, что "Россия должна быть другом США, а кого волнует Украина".

В статье также отмечается, что Трамп отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом помощники главы администрации хотят, чтобы эти консультации состоялись. Аналитики увязывают это с требованием Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани к Киеву инициировать расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера, работавшего на Украине в крупном газовом холдинге. По некоторым данным, в ходе разговора по телефону с Зеленским в июле Трамп не менее восьми раз возвращался к этой теме.

Между тем стало известно о том, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольфо Джулиани провел в текущем году пять встреч с помощником президента Зеленского Андреем Ермаком. При этом он выступал в качестве адвоката президента США и не информировал американское посольство в Киеве о сути контактов с украинскими представителями.

Напомним, Демократическая партия проводит праймериз, в ходе которых экс-вице-президент Джо Байден сохраняет серьезные шансы стать соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

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