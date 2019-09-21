Ученые: Химические примеси в водопроводной воде провоцируют рак

Более 100 тысяч случаев онкологических заболеваний могли быть связаны с качеством водопроводной воды, к такому выводу пришла группа американских ученых.

В результате исследования было проверено почти 48,5 тысяч коммунальных водопроводных систем в США. Ученые установили: обычная вода, которая течет из крана, может содержать до 22 химических веществ, являющихся канцерогенами. Результаты работы ученых опубликовали в журнале Helion, сообщил интернет-ресурс научно-технических новостей Psys.org.

"Питьевая вода содержит комплекс загрязняющих веществ, и важно оценить их совокупное воздействие на здоровье людей, которые пьют такую воду", - сказала ведущий автор работы Сидни Эванс.

Такой кумулятивный (оценивающий совокупность факторов риска, усиливающих друг друга) подход используется при оценке влияния на здоровье загрязненного воздуха, но применительно к водопроводной воде до сих пор его не применяли, отметили авторы исследования. Они также считают, что население недостаточно информировано о чистоте воды, текущей из-под крана.

Наиболее высокие риски роста заболеваемости раком связаны с загрязнением химических веществ, содержащих мышьяк, радиоактивные элементы, в частности, уран и радий, а также продукты распада хлорсодержащих реагентов, применяемых для дезинфекции воды.

Исследователи сообщили, что наибольшие проблемы с качеством водопроводной воды возникают в небольших поселениях, подчеркнув, что их оценки касаются исключительно общественных водопроводов и не распространяются на 13,5 миллионов американских домохозяйств, получающих воду из индивидуальных частных скважин.

"Подавляющее число водопроводных систем укладывалось в рамки действующих стандартов качества воды, - отметила еще один участник работы Ольга Найденко. - Тем не менее, исследования показали, что совокупность загрязняющих веществ, содержание каждого из которых остается в пределах допустимой нормы, может отрицательно сказываться на здоровье".

Основной вывод исследователей: необходимость изучения кумулятивного эффекта воздействия химических примесей в питьевой воде на организм человека и ужесточение на уровне государства требований к ее качеству.