Украина отказалась отправлять делегацию на сессию ПАСЕ

Делегация Украины не будет участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко в Facebook.

"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", - отметил парламентарий.

По его словам, это решение поддержало большинство фракций Рады. Вместо участия в работе сессии украинская сторона сосредоточится на разработке "плана возвращения доверия к ПАСЕ", который предполагается обсудить с членами Совета Европы.

По всей вероятности, Киев не устраивает настрой организации на конструктивную работу с Россией. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что европейские страны уже успели устать от Украины. Причиной является бесконечная коррупция и тяжелая экономическая ситуация. При этом, несмотря на все рекомендации, ничего в стране не меняется.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет организации. В Совете Европы признали, что это привело к финансовым трудностям.

В конце июня по представлению бельгийской делегации ПАСЕ восстановила права россиян в полном объеме. Киев всячески пытался этому помешать. Украинские представители внесли сотни поправок в резолюцию, просили также перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но делегаты ПАСЕ инициативу не поддержали.