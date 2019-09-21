Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

За сутки украинские силовики нарушили перемирие 12 раз.

В результате бомбардировок разрушены несколько жилых домов, есть раненые среди мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня,

По данным военных, обстрелы ведутся по всей линии фронта, в том числе - в населенных пунктах Золотое и Петровское, где украинская сторона должна была начать отвод сил от линии разграничения в соответствии с указанием президента Владимира Зеленского.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что ВСУ за период с 31 июля по 18 августа 1360 раз обстреляли территорию ЛНР и ДНР.