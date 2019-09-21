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21.09.2019 19:03
Рубрика: В мире

В ДТП под Одессой погибли девять человек

Текст: Александр Саможнев

Девять человек погибли, двое получили ранения в результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области. В то же время, ГСЧС Украины информирует о 9 погибших и 3 пострадавших, сообщает портал Strana.

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"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

На месте происшествия работает оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует полиция

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