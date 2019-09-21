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21.09.2019 22:55
Рубрика: Власть

В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите врачей

В составе Государственной Думы РФ будет создана рабочая группа по правовой защите медицинских работников, сообщается на официальном сайте комитета ГД по охране здоровья. Депутаты хотят оградить врачей от уголовной ответственности в случае неожиданных осложнений у больных.
Фото: Пресс-служба АИР НСО Фото: Пресс-служба АИР НСО
Фото: Пресс-служба АИР НСО

"За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать, - говорится в пояснительной записке. - Решить проблему поможет корректировка действующего законодательства".

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Фото: Владимир Аносов/РГ
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По мнению парламентариев, одной из проблем является размытость термина "врачебная ошибка", который четко не прописан ни в одном из нормативных актов. Этот законодательный пробел рабочей группе придется исправить.

Кроме того, по словам главы думского комитета Дмитрия Морозова, необходимо сделать врачей членами профессиональной ассоциации по своему профилю.

"И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации", - убежден депутат.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Халатность врачей
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