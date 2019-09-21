В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите врачей

"За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать, - говорится в пояснительной записке. - Решить проблему поможет корректировка действующего законодательства".

По мнению парламентариев, одной из проблем является размытость термина "врачебная ошибка", который четко не прописан ни в одном из нормативных актов. Этот законодательный пробел рабочей группе придется исправить.

Кроме того, по словам главы думского комитета Дмитрия Морозова, необходимо сделать врачей членами профессиональной ассоциации по своему профилю.

"И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации", - убежден депутат.