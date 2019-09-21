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21.09.2019 12:44
Рубрика: В мире

В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран намерен провести совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Индийском океане. Об этом сообщил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"В скором времени впервые с момента Исламской Революции мы проведем военно-морские учения совместно с двумя державами - Россией и Китаем. Маневры пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе", - цитирует военного агентство Fars.

При этом он отметил, что указанные районы являются международными водами.

"Маневры будут преследовать несколько целей, в том числе обмен военным и тактическим опытом", - подчеркнул Шалтуки.

В мире Ближний Восток Иран
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