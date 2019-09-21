В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР

Иран намерен провести совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Индийском океане. Об этом сообщил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

"В скором времени впервые с момента Исламской Революции мы проведем военно-морские учения совместно с двумя державами - Россией и Китаем. Маневры пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе", - цитирует военного агентство Fars.

При этом он отметил, что указанные районы являются международными водами.

"Маневры будут преследовать несколько целей, в том числе обмен военным и тактическим опытом", - подчеркнул Шалтуки.