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21.09.2019 17:05
Рубрика: В мире

В Мюнхене стартовал легендарный Октоберфест

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Andreas Gebert Фото: REUTERS/Andreas Gebert
Фото: REUTERS/Andreas Gebert

В Мюнхене, расположенном в южной немецкой земле Бавария, в субботу стартовал легендарный пивной Октоберфест. Он проводится уже в 186-й раз. Для гостей стали неприятной неожиданностью поднятые организаторами цены на пенный напиток: на этот раз литровая кружка стоит 11,80 евро (13 долларов), что на 30 центов больше, чем в прошлом году.

Мэр Мюнхена Дитер Рейтер вставил кран в первый бочонок и ударил в него двумя ударами молотка, крикнув "О'Запт есть" - "Он постучал". Как того требует традиция, градоначальник передал первую кружку баварскому губернатору Маркусу Седеру, сообщает The Associated Press.

Еще до того, как официантки начали приносить своим клиентам литровые пивные кружки, палатки на территории проведения фестиваля были настолько переполнены, что охранники начали пускать внутрь только тех посетителей, которые заранее зарезервировали свои места и предъявили соответствующее бронирование.

Между тем желающие попасть внутрь площадки фестиваля начали собираться у входа еще на рассвете: многие женщины были в ярких платьях в немецком стиле дирндль, а мужчины - в традиционных баварских ледерхозенах. "Я сел и приехал в Мюнхен первым пригородным поездом рано утром", - сказал немецкому агентству DPA Феликс Стенглейн из близлежащего пригорода Эйхенау.

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Когда ворота открылись, многие гости буквально спуртом побежали к пивным палаткам, чтобы убедиться, что они займут одно из желанных мест на длинных деревянных скамьях внутри.

Ожидается, что около 6 миллионов любителей пива со всего мира приедут на фестиваль в Мюнхене до окончания Октоберфеста 6 октября.

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Приблизительно 600 полицейским и сотням охранников поручено следить за порядком среди многочисленных, часто пьяных посетителей. Внутри также находятся 50 медиков и установлена специальная зона безопасности, где женщина может найти защиту от преследования.

Электронные скутеры, которые были легализованы в Германии в начале этого года, запрещены внутри и вокруг территории Октоберфеста, а на улицах в округе было установлено множество средств управления движением, чтобы предотвратить вождение в нетрезвом виде после окончания вечеринок.

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