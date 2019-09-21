В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

Юная спортсменка из Абхазии таинственно пропала в Москве.

Республиканская полиция объявила о ее розыске через Facebook.

По данным оперативников, 14-летняя Эрика Кварчия прибыла в столичный аэропорт Внуково рейсом из Самары.

Камеры наблюдения зафиксировали ее прилет 18 сентября. С тех пор о девочке-подростке нет никаких известий.

Абхазская милиция опубликовала фото спортсменки (по неофициальным данным, она на профессиональном уровне занимается теннисом) и попросила всех, кому что-то известно о судьбе Эрики, сообщить в месенджеры по номеру +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89.