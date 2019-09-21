Новости

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы 20:24
Трамп уверен в своей правоте в разговоре с Зеленским 20:06
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии 20:01
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе 19:36
В Нижневартовске задержали сторонников террористической организации 19:30
В Брянске нашли деньги, похищенные после убийства сотрудников спецсвязи 19:25
Двое российских военных ранены в Таджикистане психически больным 19:17
В ДТП под Одессой погибли девять человек 19:03
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США 18:12
Часть старой делегации Украины изъявила желание посетить сессию ПАСЕ 17:27
В Мюнхене стартовал легендарный Октоберфест 17:05
УАЗ вспомнил об уникальном внедорожнике 16:58
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию 16:33
Стало известно, когда в Москву придет мокрый снег 16:30
Гоша Куценко пожаловался на парковки в ЦУМе за 17,4 тысячи рублей 16:25
В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции 16:22
США признали неспособность своих систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco 16:16
Названо количество участников московского мотопарада 16:13
В Парке Горького проходит первый московский экофестиваль 16:04
Притворявшегося пилотом калининградца будут судить за мошенничество 16:03
"Ахмат" упустил победу в игре с "Крыльями Советов" на 94-й минуте 16:00
Экс-президента Румынии Бэсеску признали тайным агентом спецслужб 15:57
В Казахстане десять военных подорвались на полигоне 15:51
В Москве 1 октября стартует осенняя призывная кампания 15:42
В Чечне сгорел крупный мебельный цех 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 20:01
Рубрика: Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

Текст: Сергей Бабкин

Юная спортсменка из Абхазии таинственно пропала в Москве.

Республиканская полиция объявила о ее розыске через Facebook.

По данным оперативников, 14-летняя Эрика Кварчия прибыла в столичный аэропорт Внуково рейсом из Самары.

Камеры наблюдения зафиксировали ее прилет 18 сентября. С тех пор о девочке-подростке нет никаких известий.

Абхазская милиция опубликовала фото спортсменки (по неофициальным данным, она на профессиональном уровне занимается теннисом) и попросила всех, кому что-то известно о судьбе Эрики, сообщить в месенджеры по номеру +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89.

Происшествия В мире экс-СССР Абхазия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое российских военных ранены в Таджикистане психически больным
Трамп уверен в своей правоте в разговоре с Зеленским
Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников
В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР
"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа