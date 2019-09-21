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21.09.2019 19:47
Рубрика: В мире

В Париже в ходе манифестаций задержаны свыше 160 человек

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
Предполагалось, что нынешняя суббота во французской столице выдастся горячей. И не только потому, что сейчас здесь по-летнему, действительно, жарко: градусник зашкаливает за +25, а солнце скорее июльское, нежели сентябрьское. Дело в том, что после продолжительного затишья "желтые жилеты" обещали вернуться в Париж и самым радикальным образом напомнить о себе.

Накануне в социальных сетях были опубликованы пламенные призывы продемонстрировать, что у "желтых жилетов" есть еще "порох в пороховницах". Одна инициативная группа обозначила 45-й общенациональный день борьбы таким образом: "21 сентября - историческая мобилизация", в другая настаивала на том, чтобы "вся Франция двинулась на Париж". Отдельным пунктом были упомянуты Елисейские поля, где ранее происходили бурные столкновения с полицией, и куда, правда, с марта этого года протестующим доступ закрыт. Заметим, что в отличие от предыдущих посещений города на Сене, участники протестного движения проигнорировали городские власти и не подали заявки о проведении манифестаций, чем поставили себя вне закона.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Париже полиция применила газ для разгона "желтых жилетов"

Несмотря на это, несколько групп "жилетов", а это несколько сотен человек, собрались по утру сначала на площади Мадлен, а после того, как их разогнала полиция, направились к Елисейским полям. Пробиться на главную столичную магистраль им не удалось: их там ждали отряды правоохранителей в полной боевой выкладке. Слезоточивый газ заставил атакующих повернуть вспять.

Надо отметить, что для поддержания порядка в этот день префект Парижа Дидье Лаллеман распорядился о мобилизации впечатляющего контингента сотрудников МВД. Были задействованы свыше семи с половиной тысяч полицейских, жандармов, сотрудников мобильных групп на мотоциклах.

И не только из-за "желтой опасности". Дело в том, что в эту субботу во Франции и, естественно, в ее столице, проходил ежегодный День национального наследия, когда французы могут посетить обычно закрытые, но имеющие культурно-историческое значение объекты, в том числе Елисейский дворец. Правда, на этот раз доступ в президентскую резиденцию был ограничен. Он был открыт только для тех, кто, заранее сообщив о себе необходимые сведения и после соответствующей проверки, попал в список счастливчиков. Некоторые значимые места вообще были закрыты, и среди них - Триумфальная арка, Национальное собрание, ряд министерств.

Полиция задержала 90 человек в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже

Более того, в эту субботу в Париже, помимо "жилетных" выступлений, были запланированы и другие шествия, правда, согласованные с властями. Профцентр "Форс увриер" ("Рабочая сила") во второй половине дня устроил марш против новой пенсионной реформы, что в перспективе введет единые правила для всех французов, отменив особые благоприятные режимы, которыми, к примеру, пользуются транспортники, энергетики, а также адвокаты и представители других свободных профессий.

Если их шествие проходило в принципе без эксцессов, иная ситуация сложилась с манифестацией в защиту климата, участие в которой, по подсчетам независимого агентства Occurrence, приняли свыше 15 тысяч человек. Кстати, среди них оказались и многие "желтые жилеты", которым по большому счету не удалось провести свой обещанный массовый марш.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Экологическая демонстрация, наверное, прошла бы, как это бывало раньше, более или менее спокойно. Но буквально через полчаса, как "зеленые" вместе с "желтыми" стартовали от Люксембургского сада по бульвару Мишель, направляясь на восток Парижа, в голову колонны вклинились активисты "черного блока" и прочая буйная публика из числа экстремистских группировок. Эти парни не рискнули появиться на Елисейских полях или примкнуть к профсоюзникам, а вот "ботаники" стали для них легкой добычей. Профессионалы хаоса в черных одеждах и с лицами в масках, стали швырять в полицейских бутылки, петарды. Они громили витрины банковских отделений, магазинов, пытались устроить баррикады.

Однако извлекший уроки из предыдущих стычек полицейский спецназ активно их атаковал. В результате, как сообщили в префектуре Парижа, за бурную субботу в Париже были задержаны свыше 160 человек. Это не считая несколько сотен штрафов, что были выписаны в течение дня тем манифестантам, которые группировались вокруг Елисейских полей и других мест, где любые акции протеста были запрещены.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже РГ-Видео РГ-Фото
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