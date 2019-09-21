В Польше супермаркеты обязали раздавать непроданные товары беднякам

Сейм Польши в пятницу принял закон, обязывающий магазины отдавать не проданную продукцию на социальные нужды малоимущим слоям населения. Как сообщают местные СМИ, речь идет о продуктах "нетоварного" вида и тех, у которых заканчивается срок годности. При этом владельцы магазинов не должны отдавать просроченные и испортившиеся товары.

Новое правило относится к магазинам площадью более 250 квадратных метров, в которых доходы от продажи продуктов питания составляют не менее 50 процентов доходов от продажи всех товаров. А начиная с 2021 года его действие распространится на более мелкие магазины и ларьки.

Закон подразумевает, что владельцы магазинов будут обязаны выбрать неправительственную организацию, заключив с ней контракт на передачу товаров. И только такая гуманитарная организация в дальнейшем будет распространять продукты малоимущим слоям населения по спискам.

Нарушителям закона будет грозить дифференцированный штраф. Он начисляется за каждый выброшенный в мусорный контейнер килограмм продуктов в размере 0,10 злотых.

Продавцы также будут обязаны проводить образовательные и информационные кампании по рациональному управлению пищевыми продуктами в своих магазинах. По оценкам Food Banks, вступление в силу закона позволит сэкономить в Польше до 100 тысяч тонн еды ежегодно. "Мы давно готовили этот документ. Мы очень рады, что, несмотря на опасения, удалось принять законопроект в этот парламентский созыв. Впереди у нас много работы и проблем, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Самое важное всегда было то, чтобы как можно больше еды попадало на столы нуждающихся, а не в мусорный контейнер за супермаркетом", - сказала Дорота Езерска, вице-президент Федерации польских продовольственных магазинов. По оценкам экспертов, в Польше ежегодно выбрасывается на свалки 9 миллионов тонн продовольствия.

Теперь законопроект поступит в польский сенат. Отметим, что подобные правила недавно были введены и в других европейских странах - в Италии, Франции, Чехии и Бельгии.